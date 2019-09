Il Segreto trame dal 9 al 13 settembre 2019: Antolina tiene in pugno Alvaro

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per la seconda settimana di settembre rivelano che Antolina scoprirà il segreto di Alvaro e inizierà a ricattarlo.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni settimanali delle puntate della soap Il Segreto in onda da lunedì 9 a venerdì 13 agosto 2019 su Canale 5 alle 16.40.

Lunedì 9 settembre 2019: Quattro malviventi entrano nel dispensario e minacciano il dottor Fernandez. Alvaro li conosce e tratta con loro.

Martedì 10 settembre 2019: Nel frattempo Maria teme che in futuro Francisca e Fernando possano provare di nuovo a manipolare la sua vita e quella dei suoi figli, per questo decide di tornare a Cuba.

Mercoledì 11 settembre 2019: Con il Sanchez organizzano tutto di nascosto. Antolina è riuscita a smascherare Alvaro: ha scoperto che l'uomo è un cacciatore di dote intenzionato a sedurre Elsa per rubarle tutto il denaro. Certa di averlo ormai in pugno inizia a ricattarlo, ma a Isaac racconta invece di aver cambiato opinione su di lui.

Giovedì 12 settembre 2019: Proprio quando Saul, d’accordo con Prudencio, è pronto a parlare con Julieta per scoprire cosa le è realmente accaduto, Pedro, figlio di Eustaquio, si presenta a Puente Viejo. l'Ortega e il Molero hanno un duro confronto e Severo e Carmelo sono costretti a dividerli.

Venerdì 13 settembre 2019: Maria e Roberto mentono a Francisca dicendole di voler restare in Spagna; la Dark Lady si sente rassicurata, ma Fernando l’accusa di avere cambiato troppo velocemente idea sul cubano. Saul vuole uccidere Pedro Molero, ma Consuelo lo ferma. Per impedire che Saul compia un terribile crimine, Severo e Carmelo raccontano a Pedro Molero che Eustaquio e Lamberto sono scappati in Portogallo.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.