Il Segreto Trame dal 7 al 10 gennaio 2020: è stato davvero Fraile a sparare a Carmelo?

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per la seconda settimana del mese di gennaio vedono il sindaco di Puente Viejo in gravi condizioni. Nel frattempo una terribile notizia sconvolge tutta Puente Viejo

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda da martedì 7 a venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 16.10 su Canale 5.

Martedì 7 gennaio 2020: Dopo aver fatto fuori Esteban Fraile, Fernando inscena un tentativo di soccorso a Carmelo, per convincere Mauricio e Severo della sue buone intenzioni. Cifuentes perlustrando il luogo della strage trova un biglietto nel quale il defunto Fraile confessa di essere il responsabile di tutti gli attenti che hanno funestato Puente Viejo. Zabaleta comunica a Elsa e Isaac che la ragazza è fuori pericolo e in ripresa, finalmente possono fare progetti.

Mercoledì 8 gennaio 2020: Don Berengario rimprovera Prudencio spronandolo a capire se davvero le accuse di Francisca contro Lola, definita un'assassina, siano fondate. Carmelo è ancora privo di sensi e Severo e Irene, seppur convinti dell'innocenza del defunto Fraile, decidono di attendere il risveglio di Carmelo prima di muovere accuse. una terribile notizia sconvolge Puente Viejo: la città verrà sommersa dalle acque per fare spazio ad un bacino idrico. Francisca è furiosa e agitata.

Giovedì 9 gennaio 2020: Maria continua a sottoporsi al duro trattamento di Dori Vilches. Lola è grata a Matias e Marcela per l’opportunità lavorativa che gli hanno concesso. Isaac ed Elsa decidono di sposarsi. Fernando cerca di insinuare in Maria la terribile idea che nessuno tenga a lei, anzi, che sia un peso e che l’unico che sta facendo effettivamente qualcosa per farla guarire è proprio lui. Spinta dalle parole di Fernando, Maria litiga con Raimundo. Nel frattempo, Prudencio affronta Lola...

Venerdì 10 gennaio 2020: Francisca scopre che c’è dietro all'imminente inondazione della città c'è il sottosegretario Juan Garcia Morales. Carmelo viene dimesso dall'ospedale e torna a casa. Intimorito all'idea che il Leal possa contraddire la sua versione dei fatti sull'omicidio di Fraile, Fernando si reca a casa sua armato. Lola, non ha il coraggio di ammettere la verità a Prudencio. Durante una passeggiata, don Berengario intravede una ragazza che le ricorda una vecchia conoscente. Raimundo è allarmato per Maria, ormai succube di Fernando…

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.