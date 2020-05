Il Segreto Trame dal 4 al 9 maggio 2020: Qual è il piano di Isabel?

Anticipazioni TV

Le trame della prima settimana di maggio rivelano che Isabel, pur non tollerando più Francisca, continuerà misteriosamente ad aiutarla. Intanto le mentirà su Raimundo...

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda dal 4 al 9 maggio 2020 alle ore 16.40 su Canale 5.

Lunedì 4 maggio 2020: Don Ignacio offre a Donna Isabel il suo aiuto per negoziare con i minatori in sciopero, ma Isabel non ne tiene minimamente conto e, subdolamente, ne parla a Francisca.

Martedì 5 maggio 2020: Isabel è irremovibile e non intende cambiare strategia per porre fine allo sciopero dei minatori. Inigo, Adolfo e Tomas temono il peggio. Matias organizza un incontro con i minatori, ma preferisce non dare loro i nomi degli operai licenziati da Isabel. Mentre Onesimo rientra a Puente Viejo, Pablo lascia il quartiere per il servizio militare

Mercoledì 6 maggio 2020: Ramon comunica a don Ignacio che non può rivelargli l'esito dell'ispezione prima di averlo comunicato ai membri del consiglio familiare. Adolfo invita Rosa a teatro, la ragazza accetta, nonostante l'ammonimento di Marta. Don Ignacio si mette al riparo da futuri rallentamenti della produzione causati dagli scioperi, facendo scorta di materiali.

Giovedì 7 maggio 2020: Francisca tratta Isabel come la sua serva facendo infuriare la marchesa. Eppure la de Los Visos continua ad aiutarla nella sua impresa di recuperare le vecchie proprietà di famiglia. Cosa c'è dietro? Lo strano atteggiamento di Isabel fa nascere dei sospetti in Adolfo e Tomas. Ramon, prima di lasciare Puente Viejo, chiede a Marta di poterle scrivere. Rosa e Adolfo vengono sorpresi, davanti il teatro, da Don Ignacio.

Venerdì 8 maggio 2020: Don Ignacio proibisce categoricamente a Rosa di frequentare Adolfo. Onesimo cerca lavoro alla miniera ma non ottiene il posto. Inigo intanto, tenta nuovamente di convincere Isabel a mettere in sicurezza le miniere per evitare lo sciopero degli operai, ma la Marchesa non gli da ascolto.

Sabato 9 maggio 2020: Marcela e Matias sono ormai in guerra. Francisca nel frattempo chiede ad Isabel notizie di Raimundo, ma lei mente dicendo che non l'ha cercata. Ignacio mette in punizione Rosa. Tomas e Adolfo, seguendo Antonita, entrano di nascosto nell'ala della casa dove si nasconde Francisca.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.