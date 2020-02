Il Segreto Trame dal 3 al 9 febbraio 2020: Prudencio vuole liberare Lola dal ricatto di Francisca, ma...

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per la prima settimana di febbraio, rivelano che mentre Puente Viejo si troverà a fronteggiare Morales, Prudencio penserà ad un piano contro Francisca.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda da lunedì 3 a domenica 9 febbraio 2020 alle ore 16.10 su Canale 5.

Lunedì 3 febbraio 2020: Severo e Carmelo hanno l'occasione di affrontare Garcia-Morales e il suo atteggiamento fa sospettare che l'uomo sia spinto da un risentimento personale nei confronti di Puente Viejo. Dopo aver salutato i loro amici informandoli di essere in partenza per il viaggio di nozze, Elsa e Isaac dico per sempre addio a Puente Viejo.

Martedì 4 febbraio 2020: Prudencio, per liberare Lola dal ricatto di Francisca, chiede aiuto a Matias e Marcela coinvolgendoli in un piano al limite della legalità.

Mercoledì 5 febbraio 2020: Maria chiede a Dori Viches di praticarle l'agopuntura e approfitta della partenza di Fernando per iniziare la terapia. L'infermiera, che assolutamente non sospetta della indagini sul suo conto che la Castaneda sta portando avanti con l'aiuto di Irene, accetta di assecondare la sua richiesta. Nel frattempo, la relazione tra Brunilda e Onesimo sembra andare a gonfie vele.

Giovedì 6 febbraio 2020: Prudencio, riflette bene sul suo piano e decide di fare un passo indietro, nonostante questo significhi rinunciare a liberare Lola dal giogo di Francisca. Decisi a combattere Garcia Morales, Severo e Carmelo fondano un comitato capace di sfidare il sottosegretario. Le cure di Dori Vilches sono davvero dolorose per Maria, ma la ragazza non vuole cedere, farebbe di tutto per tornare a camminare.

Venerdì 7 febbraio 2020: Maria comincia a notare dei piccoli miglioramenti alle gambe. Ovviamente, Fernando non è felice e vorrebbe che Dori smettesse con le sedute di agopuntura in modo da evitare la guarigione di Maria. Ora che Prudencio e Lola si sono riappacificati, Francisca non sa più come ostacolare il loro amore. La Montenegro studia così una nuova mossa per mettere in difficoltà i due fidanzati.

Domenica 9 febbraio 2020: I cittadini di Puente Viejo minacciano di denunciare Garcia-Morales alla stampa e il politica si vendica contro l'assemblea isolando completamente il Paese. Don Berengario nel frattempo confessa una scomoda verità.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.