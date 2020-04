Il Segreto Trame dal 27 aprile al 2 maggio 2020: Francisca Montenegro torna a Puente Viejo in gran segreto!

Anticipazioni TV

Le trame della settimana a cavallo tra aprile e maggio rivelano del segreto ritorno di Francisca Montenegro. Intanto Matias guiderà lo sciopero dei minatori.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda dal 27 aprile al 2 maggio 2020 alle ore 16.40 su Canale 5.

Lunedì 27 aprile 2020: Dopo una serie di domande di rito, Matias capisce di potersi fidare di Alicia e i due iniziano a collaborare alla causa comune: garantire i diritti ai lavoratori più sfortunati di Puente Viejo. Marcela intanto, non sa più come comportarsi con Matias, per cui prova un profondo risentimento. mentre Tomas capisce che è giunto il momento di allontanarsi da lei.

Martedì 28 aprile 2020: Pablo inizia a nutrire seri sospetti su Ramon, crede infatti sia stato mandato per un controllo mirato ad evidenziare qualche errore nella contabilità dell'anno passato. Nel frattempo, Isabel invita Tomas a lasciare Marcela, ma il ragazzo è in crisi perchè ama profondamente la locandiera.

Mercoledì 29 aprile 2020: Rosa, sorpresa da Manuela con Adolfo decide di non andare all'appuntamento con il ragazzo ma di commissionare a sua sorella di consegnargli un messaggio. Quando Marta però incontra Adolfo, lui non sembra affatto dispiaciuto per l’assenza di Rosa. Marta, sconvolta ma anche lusingata, si rende conto di non riuscire più a celare il suo sentimento per Adolfo, e spera che suo padre la faccia partire presto per Bilbao.

Giovedì 30 aprile 2020: Mentre Tiburcio e Hipolito continuano ad impegnarsi per organizzare la partita di football tra minatori e operai della fabbrica, scopriamo l'identità dell'ospite misterioso di Isabel, si tratta di Francisca Montenegro. La Drak Lady ha chiesto massimo riserbo alla sua nuova alleata, moglie di un cugino del defunto Salvador Castro, primo marito della Montenegro. Francisca le dirà infatti di essere tornata in paese per riprendersi tutto quello che ha perso dopo l’incendio appiccato da Fernando Mesia.

Venerdì 1 maggio 2020: Gli operai della miniera chiedono ad Alicia di intercedere per loro con Matias, sperando che il ragazzo accetti di guidare lo scipero. Ignacio, stanco delle continue richieste di documentazione di Ramon, ha un confronto con lui. Intanto Tomas e Adolfo mettono al corrente Isabel di un possibile sciopero dei minatori. Ignacio spiega alle figlie perché è stato "spedito" da Bilbao a Puente Viejo. Marcela capisce che Matias è in combutta con i minatori.

Sabato 2 maggio 2020: Isabel ordina a Maqueda di trattare con Matias. Ramon mostra interesse per Marta che, pur non contraccambiando lo asseconda divertita dall'impacciata corte. Nonostante l'astio nutrito per Isabel, Ignacio decide di recarsi a La Habana per parlare di affari con lei.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.