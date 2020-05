Il Segreto Trame dal 25 al 30 maggio 2020: Adolfo è sconvolto da quello che ha fatto Marta...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Segreto per la settimana dal 25 al 30 maggio rivelano che Marta, decisa ad allontanare Adolfo, bacia Ramon. Ma Rosa scopre del doppio gioco della sorella...

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda dal 25 al 30 maggio 2020 alle ore 16.40 su Canale 5.

Lunedì 25 maggio 2020: Marta sa che dovrà allontanare da se Adolfo facendo addirittura in modo che la disprezzi, e inizia così a tramare un piano. Alla fine la ragazza attira Adolfo nel posto in cui sono soliti incontrarsi e si fa beccare mentre bacia Ramon

Martedì 26 maggio 2020: Isabel rifiuta con sdegno la proposta di acquisto da parte delle Industrie Solozabal. Oltretutto Ramon, crea imbarazzo tra Isabel e Ignacio con una uscita infelice che infastidisce molto la Marchesa.

Mercoledì 27 maggio 2020: Marta spiega a Ramon il motivo del suo bacio, nonostante la ragazza gli dica chiaramente di averlo usato per allontanare Adolfo, lui si mostra divertito. Don Ignacio chiede a Manuela di organizzare un banchetto per i dipendenti.

Giovedì 28 maggio 2020: Dolores rivela a Encarnacion della relazione tra Alicia e Matias. Intanto Adolfo affoga il suo dolore nell'alcol e nel gioco. Purtroppo il ragazzo non riesce ad accettare il tradimento di Marta e per questo si reca alla Villa per dichiararle i suoi sentimenti. Il discorso viene però ascoltato da Rosa...

Venerdì 29 maggio 2020: Rosa chiede a Marta cosa sia successo tra lei e Adolfo, e lei non nega di averlo baciato. Anche Carolina e Manuela vengono informate dell'accaduto.

Sabato 30 maggio 2020: Ignacio chiede a Marta il motivo della discussione tra lei e Rosa, ma lei minimizza e lo prega di non intervenire. Matias si allontana da Alicia.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.