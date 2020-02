Il Segreto Trame dal 24 febbraio al 1 marzo 2020: Fernando uccide Dori Viches!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap di Canale 5 per l'ultima settimana del mese di febbraio, vedranno Fernando - deciso a difendere Maria - uccidere Dori Vilches.

p>Vediamo insieme cosa rivelanodellariguardo alle puntate in ondaalle oresu

Lunedì 24 febbraio 2020: Francisca, padre Anselmo e Don Berengario cercano di far ragionare in qualche modo il sottosegretario, l'inondazione è imminente e Morales sembra pronto ad andare fino in fondo. Fernando nel frattempo cade nella trappola di Severo e Carmelo, rivelando l'alleanza proprio con il minaccioso Garcia Morales, che si scopre essere Zio della defunta Maria Elena.

Martedì 25 febbraio 2020: Don Anselmo insinua il dubbio in padre Berengario sul fatto che Esther non sia davvero sua figlia e possa aver mentito sulla sua età, ma il sacerdote sembra non avvallare l'ipotesi dell'amico, è infatti inspiegabilmente certo che la ragazza sia il frutto dell'amore consumato anni prima con Marina.

Mercoledì 26 febbraio 2020: Convinto da Irene, Anacleto pubblica un articolo contro Garcia-Morales, e il sottosegretario si infuria. L'infermiera Vilches narcotizza Maria e la lega al lettino, poi la minaccia con un bisturi.

Giovedì 27 febbraio 2020: Esther ha raccontato che Marina è morta, ma quando la donna si presenta all'improvviso a Puente Viejo il piano della ragazza rischia di fallire; è per questo che la Soto insisterà con sua madre affinché se ne vada, purtroppo senza successo!

Venerdì 28 febbraio 2020: Fernando rientra improvvisamente a La Habana salvando Maria, Dori infatti sarà costretta a rinunciare a fare del male alla ragazza. Poco dopo il Mesia si trova a parlare da solo con l'infermiera, dopo averle giurato amore eterno, afferra il bisturi con cui la donna ha minacciato Maria la pugnala uccidendola.

Domenica 1 marzo 2020: Severo e Carmelo credono di poter eliminare Fernando e vendicarsi, ma l'intromissione di Raimundo e Irene potrebbe portare a un tragico finale. Dolores nota Marina andare al Comune e decide di seguirla, pronta ad una chiacchierata che si rivelerà interessante.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.