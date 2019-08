Il Segreto trame dal 2 al 6 settembre 2019: Francisca e Fernando tentano di corrompere Roberto, ma il cubano...

Anticipazioni TV

anticipazioni settimanali delle puntate della soap Il Segreto in onda da lunedì 2 a venerdì 6 agosto 2019

Lunedì 2 settembre 2019: Don Berengario rappresenta un grave rischio per Julieta e Carmelo, il prete vorrebbe confessare l'omicidio dei Molero, ma i due, dopo avergli parlato a lungo, riescono a convincerlo a rispettare l patto del silenzio. Don Berengario, accetta quindi di mantenere il segreto, ma il suo stato d'animo, chiaramente turbato preoccupa Don Anselmo.

Martedì 3 settembre 2019: Francisca e Fernando mettono alle strette Roberto, pronti a tutto pur di allontanarlo da Maria. Di fronte al suo rifiuto infatti, aumentano l'offerta, ma il cubano ha in serbo per loro un'amara sorpresa.

Mercoledì 4 settembre 2019: Maria è stata informata dal Sanchez del ricatto subito, quindi, finalmente consapevole delle intenzioni della Madrina e dell'ex marito decide di allontanarsi da loro fuggendo con Roberto a Cuba. Carmelo, nel frattempo, convoca la moglie e gli amici, vuole informarli di essere pronto a confessare tutta la verità sull'omicidio dei Molero.

Giovedì 5 settembre 2019: Antolina, scoperto il piano di Alvaro, ha intenzione di allearsi con il dottore. Spera, infatti, che l'uomo riesca a conquistare Elsa e la obblighi a lasciare Puente Viejo insieme a lui. Raimundo, intanto, guarda con diffidenza all'alleanza tra Francisca e Fernando e lo dice chiaramente alla moglie disapprovando il suo comportamento.

Venerdì 6 settembre 2019: Elsa nel frattempo, sembra molto presa da Alvaro. Nel profondo spera che la loro amicizia si trasformi presto in qualcosa di più importante, una relazione. Fe è pronta a lasciare Puente Viejo. E' consapevole che si tratta dell'unica opzione possibile per potersi sottrarre alle grinfie di Faustino. Prima di partire però vuole stringere a se, per l'ultima volta, i suoi amici più cari e l'amato Mauricio.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.40.