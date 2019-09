Il Segreto Trame dal 15 al 21 settembre 2019: Elsa accetta la proposta di matrimonio di Alvaro

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per la terza settimana di settembre rivelano che Elsa accetterà la proposta di matrimonio di Alvaro. Intanto Saul scopre il segreto che angoscia la povera Julieta.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni settimanali delle puntate della soap Il Segreto in onda da domenica 15 a sabato 21 agosto 2019 su Canale 5 alle 16.10.

Domenica 15 settembre 2019: Le condizioni di Julieta sono sempre più disperate. Isaac nel frattempo non ce la fa più a sopportare Antolina. Onesimo e il cugino cercano di aiutare Meliton a migliorare le sue doti di banditore. Elsa inizia a pensare ad un futuro accanto ad Alvaro e comincia a fidarsi dell'uomo, ignara delle intenzioni del medico ormai in combutta con Antolina.

Lunedì 16 settembre 2019: Elsa dovrà prendere una decisione importante: sposare Alvaro oppure no? Il suo cuore ha già deciso, ma lei non è ancora convinta, c'è qualcosa nell'uomo che la rende sospettosa. Consuelo capisce che qualcosa di nuovo è successo ad Elsa.

Martedì 17 settembre 2019: Onesimo, nell'ultima conferenza, ha proprio oltrepassato ogni limite: ha messo in dubbio l'esistenza di Dio, scatenando l'ira di Don Anselmo.

Martedì 17 settembre 2019 Rete 4 ore 21.30: Carmelo è in pensiero. Riceve, infatti, un misterioso biglietto in cui è impressa una richiesta ben precisa rivolta a lui e a Don Berengario. Il mittente chiede di incontrarli in gran segreto.

Mercoledì 18 settembre 2019: Isaac è sempre più convinto che Alvaro voglia ingannare Elsa e reagisce malissimo quando scopre che Alvaro le ha chiesto di sposarlo.

Giovedì 19 settembre 2019: Al misterioso appuntamento di Carmelo e Don Berengario si presenta Saul che rivela di volere sapere la verità su quanto realmente accaduto a Julieta.

Venerdì 20 settembre 2019: Elsa accetta la proposta di matrimonio di Alvaro e vuole comunicare subito la lieta notizia ai suoi amici più cari. Antolina ovviamente è immensamente felice della cosa, Isaac, invece, convinto che il dottore la stia solo ingannando, va su tutte le furie.

Sabato 21 settembre 2019: Adela, Consuelo, Marcela e Irene si danno da fare per organizzare il matrimonio di Elsa, la quale sorprende Alvaro al telefono con qualcuno e dalla faccia che fa l’uomo, pensa che le stia nascondendo qualcosa.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.10.