Il Segreto Trame dal 13 all'18 aprile 2020: L'addio di Francisca e il Salto Temporale

Nelle puntate della soap della terza settimana del mese di aprile, assisteremo all'addio di Francisca a Puente Viejo e scopriremo il nuovo volto della città dopo il Salto Temporale.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda da lunedì 13 a sabato 18 aprile 2020 alle ore 16.40 su Canale 5.

Lunedì 13 aprile 2020: Maria uccide Fernando. Puente Viejo è completamente in fiamme e non tutti gli abitanti riescono a mettersi in salvo. Francisca e Raimundo sono costretti a dire addio a Puente Viejo e a rifugiarsi a Madrid. Maria, Alfonso ed Emilia partono per Parigi. Mauricio, invece, spinto da Francisca parte per l'Americhe, dove spera di ricongiungersi con Fe.

Martedì 14 aprile 2020: Sono passati quattro anni. E' il 1930 è Puente Viejo è stata ricostruita: Mauricio, rientrato subito dal suo viaggio, ha assunto la carica di Sindaco. Hipolito, dopo la morte di Gracia, lavora al Comune. Matias è in carcere e Marcela sta tentando di rifarsi una vita. Tra le nuove famiglie residenti c’è quella di Don Ignacio Solozabal, che occupa la ex villa di Francisca insieme alle figlie Marta, Rosa e Carolina, e al figlioccio Pablo Centeno. Suo vicino di casa è Urrutia, sposato con Encarnation e padre di Alicia. Alla Habana invece si è stabilità la crudele Marchesa Isabel de los Visos. Durante il viaggio per Puente Viejo, Marta e Rosa sono state sequestrate da un gruppo di operai sovversivi che prendono in ostaggio tutti i passeggeri; con loro anche Adolfo, il figlio minore di Isabel. Pepe el Seco, capo del gruppo di terroristi che ha assaltato la stazione di Munia, usa i prigionieri per mediare con il governo.

Mercoledì 15 aprile 2020: Don Ignacio chiede il supporto di Urrutia per liberare le figlie sequestrate alla stazione di Munia, ma la cosa sembra spaventare Alicia. Isabel si infuria nell'apprendere la notizia del sequestro di Adolfo. La Marchesa ordina al suo primogenito, Tomas, amante segreto di Marcela, di fare di tutto per liberare il fratello.

Giovedì 16 aprile 2020: Inigo Maqueda prega Tomas di scrivere una lettera di raccomandazione al nipote affinché venga valutata la sua richiesta di ingresso in una importante università. Ma la verità è che l'uomo, deve spedire una missiva ad un parente di Cosme, operaio della miniera dei De Los Visos. Dolores intanto, affogata dai debiti contratti per aprire il suo nuovo negozio di alimentari, spera in una megavincita alla lotteria.

Venerdì 17 aprile 2020: Mauricio e il Capitan Huertas, escogitano un piano con don Filiberto, il nuovo parroco, per cercare di tenere a bada i sovversivi. Marcela soffre dei pettegolezzi e delle critiche che circolano sul suo conto. Mauricio inizia a rimpiangere gli anni trascorsi al servizio di Francisca. Grazie ad un piano ben congegnato, Adolfo riesce a far liberare gli ostaggi, purtroppo però, la stazione viene fatta esplodere dagli anarchici.

Sabato 18 aprile 2020: Carolina insiste affinché Pablo informi don Ignacio della loro storia d’amore. Raimundo rientra all’improvviso a Puente Viejo, fortuna vuole che per pochi attimi Marcela non venga scoperta mentre bacia Tomas. L’Ulloa spiega alla nipote che non ha notizie di Francisca da mesi e che è tornato per cercarla. Adolfo comincia a corteggiare Rosa, ma prova ancora qualcosa per Marta.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.