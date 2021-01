Il Segreto, Riassunto 2020: Ecco tutto quello che è successo nelle puntate della Soap

Anticipazioni TV

In occasione del Capodanno, ricapitoliamo insieme cosa è successo nelle trame delle puntate della Soap di Canale 5 durante il 2020.

Come per l'altra soap spagnola in onda su Canale 5, Una Vita, anche nelle trame de Il Segreto sono successe tante cose nell’arco di quest’anno, vale quindi la pena ricordarle, raccontandovi dei momenti più importanti e degli intrighi più sconvolgenti che hanno caratterizzato il 2020. Per prepararci dunque all'Anno Nuovo in attesa del Gran Finale, ricapitoliamo insieme tutto quello che è accaduto nelle Puntate de Il Segreto andate in onda negli ultimi 12 mesi:

Il Segreto, Riassunto 2020: Ecco tutto quello che è successo nella Soap quest’anno

Isaac, Elsa, Antolina e Adela escano di scena, nelle Puntate de Il Segreto di Inizio 2020

All’inizio del 2020, abbiamo visto due dei protagonisti più amati de Il Segreto dire addio alla Soap. Stiamo parlando di Isaac ed Elsa, che dopo la morte della perfida Antolina, hanno potuto finalmente coronare il loro sogno d’amore, lasciandosi alle spalle Puente viejo. Purtroppo Isaac ed Elsa non sono gli unici personaggi che i fan hanno dovuto salutare: un duro colpo è stata infatti anche la morte di Adela, la poverina, ha perso la vita in un incidente d'auto causato da Fernando.

Il Segreto 2020: La vendetta di Carmelo dopo la morte di Adela

Carmelo, fuori di sé dal dolore e convinto che dietro la morte di Adela ci sia lo zampino di Francisca, tenta di uccidere la Montenegro architettando una pericolosa trappola ai danni della Signora. A pagare però è Mauricio, che fa da scudo alla Dark Lady beccandosi una pallottola alla spalla. Per fortuna la ferita non è grave e il capomastro riesce a tornare in piedi in poco tempo. Nonostante il fallimento del suo piano, Carmelo non si arrende e si presenta - accompagnato da Severo - e ben armato, a Villa Montenegro, con lo scopo di uccidere Francisca. Raimundo però interviene giusto in tempo sventare l'attentato. Come? Rivelando la vera identità del colpevole: Fernando Mesia! Ma Fernando è scaltro e riesce ancora una volta a farla franca: il Mesia fa credere al Leal di essere innocente e che a causare la morte di Adela è stato il sindaco di Belmonte, Esteban Fraile, nemico giurato del Primo cittadino di Puente Viejo, Carmelo Leal. I due raggiungono così Fraile che, manipolato da Fernando, spara a Carmelo, ignaro che anche a lui toccherà la medesima sorte, verrà colpito a morte dal Mesia. Era tutta una trappola!

Il Segreto 2020: Il piano di Fernando per distruggere Puente Viejo

Dopo aver raggirato e manipolato tutti, Fernando è pronto alla mossa finale, quella definitiva: distruggere Puente Viejo con l'aiuto del sottosegretario del governo, Juan Garcia-Morales. Il sottosegretario non è altro che l'ennesima pedina nella mani di Fernando. L'uomo ha accettato infatti di aiutare il folle Mesia per vendicare la morte della nipote María Elena, defunta sposa di Fernando: il boss della Habana gli ha fatto credere che a uccidere la ragazza sia stato uno degli abitanti del paese e che, per ottenere giustizia, sia loro dovere mettere a ferro e fuoco Puente Viejo!

Il Segreto 2020: Maria prigioniera di Fernando

Nel frattempo, diverse storyline proseguono. Mentre progetta le fasi finali del suo folle piano, Fernando si lega all'infermiera Dori Vilches: una donna fredda e anaffettiva, assunta dal Mesia per aiutare María nella riabilitazione. La Castaneda è dunque ignara vittima di Fernando che, con la scusa di volersi prendere cura di lei, l'ha imprigionata all'Habana controllata a vista dall'alleata e amante Dori Vilches. Ma Fernando ha sottovalutato l'infermiera, una totale squilibrata, difficile da controllare. la donna infatti, mossa dalla gelosia nei confronti del Mesia, cerca di uccidere María. Per fortuna Fernando riesce a fermarla in tempo: Dori viene eliminata, mentre María sequestrata.

Il Segreto 2020: Maria crede di aver ucciso Fernando, ma lui è ancora vivo!

E' l'inizio della fine: dopo Maria, Fernando sequestra anche Irene e Raimundo. I due vengono ritrovati dopo qualche giorno da Severo, Carmelo e Mauricio legati in un capanno. Fernando ha confessato ai due prigionieri il suo piano di distruzione, ma è troppo tardi per fermarlo. Mentre infatti i tre erano in cerca di Irene e Raimundo, il Mesia ha portato María nei pressi un vecchio monastero abbandonato, dove ha piazzato della dinamite, che minaccia di far esplodere qualora la giovane lo rifiuti per l'ennesima volta. Quando però Fernando entra nel monastero per finire di piazzare gli ordigni, María riesce ad alzarsi e raggiungere la leva del detonatore, premendola e facendo saltare in aria l’edificio con Fernando al suo interno. María torna alla Villa, ma l’incubo non è finito. Fernando è infatti ancora vivo e continua a compiere efferati delitti: uccide Melitón, rapisce Marcela, Matías, Camelia, Esperanza e Beltran, ed uccide Paco Del Molino, il padre di Marcela.

Il Segreto 2020: Don Berengario, Marina ed Esther

Don Berengario conosce sua figlia Esther, nata dall’amore con una certa Marina: una giovane ragazza con la quale ha avuto una relazione prima di entrare in seminario. Don Berengario rivela della presunta paternità a tutti i suoi fedeli, anche a Don Anselmo, il quale ritorna a Puente Viejo per conoscere la giovane. Esther però sembra nascondere torbidi piani: ha intenzione di derubare Don Berengario e dividere il denaro con Samuel, il suo fidanzato. All'improvviso però, Marina torna a Puente Viejo per trovarla e fermarla. Tutti rimangono sconvolti, Esther infatti, aveva raccontato della morte della madre, vittima di un uragano. Esther è stata smascherata! Di fronte al fallimento del suo piano, la ragazza si darà alla fuga con 3.000 pesetas sottratte al povero Berengario, ma il prete sarà comunque grata alla crudele ladra: ha riportato Marina da lui e ora può finalmente vivere quella storia d'amore mai dimenticata!

Il Segreto 2020: La vendetta dei Castaneda nei confronti di Fernando

Matías e Raimundo stanno discutendo a casa di Severo, quando inaspettatamente arrivano Emilia e Alfonso, tornati a Puente Viejo per fare le condoglianze per la morte di Adela. I due coniugi vengono così aggiornati da Raimundo sulle ultime vicende e gli orrori commessi da Fernando. Emilia e Alfonso decidono allora vendicarsi e uccidere il Mesía. Intanto, García-Morales rinuncia ad inondare Puente Viejo come progettato da Fernando. Raimundo mette allora l'uomo alle strette e il sottosegretario confessa la sua vera identità, dopodiché si reca nel bosco per incontrare Fernando. Il Mesìa vuole far esplodere la carrozza su cui viaggiano Esperanza e Beltrán, ma i due bambini vengono salvati da Emilia e Alfonso. Il perfido Mesía, al culmine della follia, dà fuoco a Puente Viejo, riuscendo nel suo obiettivo: radere al suolo il paese. Nell'incendio muore il vile usuraio Pablo Armero, l’aguzzino di Lola e Prudencio. I due riescono a sposarsi.

Il Segreto: Gli addii della soap prima del salto temporale

Dopo l’incendio appiccato da Fernando, Severo e Irene lasciano Puente Viejo. Anche Carmelo e Don Anselmo decidono di lasciare il paese mentre María riesce a fermare Fernando e lo uccide sparandogli. Dopo essersi liberati del Mesia, Emilia e Alfonso partono con la giovane, Esperanza e Beltran alla volta di Cuba, dove li attende Gonzalo. Raimundo e Francisca si trasferiscono invece a Madrid, mentre Mauricio va in America a trovare Fe. Consuelo, Lola e Prudencio partono per Roma, dove li attendono Saúl e Julieta.

Il Segreto, il salto temporale di quattro anni: Ecco succede dopo...

Il Segreto 2020: Mauricio è il nuovo sindaco di Puente Viejo

Spagna, 1930. Sono passati quattro anni dal giorno in cui Fernando Mesìa appiccò l'incendio a Puente Viejo, devastando il paese. Molte abitazioni sono state completamente distrutte e poi ricostruite, seguendo un'architettura ben più moderna. In paese arrivano nuovi abitanti, che saranno i nuovi protagonisti della Soap. In questi anni, le rivolte degli operai sono all’ordine del giorno e segnano la vita dei marchesi De Los Visos, proprietari della miniera, e della famiglia Solozábal a capo della fabbrica d'acciaio. Mauricio dopo essere ritornato a Puente Viejo, ne diventa il nuovo sindaco. Gracia è morta e la piccola Belén vive dai suoi nonni materni. Francisca, nell'ombra, cerca di recuperare la sua casa e le sue terre con l'aiuto di Isabel De Los Visos, mentre suo marito Raimundo, la cerca instancabilmente.

Il Segreto 2020: I nuovi Signori di Puente Viejo: i Solozábal e i De los Visos

La famiglia Solozábal, residente a Villa Montenegro e giunta in paese per gestire la fabbrica d'acciaio, è composta da Don Ignacio e dalle sue tre figlie: Marta, Rosa e Carolina. I De los Visos hanno invece raggiunto Puente Viejo per gestire le miniere e si sono stabiliti nella tenuta de L'Habana, l'ex casa di Fernando Mesia. La famiglia è composta da Donna Isabel e dai suoi due figli: Adolfo e Tomás. I rispettivi capifamiglia sono nemici, ma all’inizio della storia, il perché di questa rivalità resta ignoto...

Il Segreto 2020: Il triangolo amoroso Rosa-Adolfo-Marta

Ben presto, Ignacio e Isabel sono costretti a diventare parenti quando Rosa e Adolfo si innamorano, sebbene il giovane sia anche attratto da Marta. Quando però il ragazzo si accorge che è lei il suo vero amore, è troppo tardi. Rosa scopre infatti di essere incinta e la gravidanza complica le cose, costringendo la ragazza e Adolfo a un matrimonio riparatore...

Il Segreto: Ecco cosa abbiamo visto nelle ultime puntate del 2020

Nelle ultime puntate andate in onda nel 2020, abbiamo visto arrivare a Puente Viejo la moglie di Ignancio, Donna Begoña. Marta, dopo una breve assenza, torna in città sposata con suo cugino Ramón, matrimonio senza amore, dettato dalla volontà della ragazza di allontanarsi da Adolfo... Nel frattempo Francisca ha affrontato la zia Eulalia, che bramava vendetta per quanto avvenuto tra loro in passato, e con l'aiuto di Isabel l'ha uccisa! Purtroppo Raimundo, rapito dalla perfida Castro, è caduto in uno stato catatonico a cui non sembra riuscire a reagire in alcun modo. Inaspettatamente, Emilia torna a Puente Viejo per prendersi cura di lui...

