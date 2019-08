Il Segreto e Beautiful cancellate per la prossima settimana: su Canale5 solo Una Vita e Bitter Sweet

Anticipazioni TV

Cambiamenti importanti per le soap Mediaset. Per la prossima settimana, dal 5 al 9 agosto, Il Segreto e Beautiful non andranno in onda. Regolare Una Vita mentre Bitter Sweet raddoppia.

Il Segreto e Beautiful in pausa dal 5 al 9 agosto 2019

Le vicende de Il Segreto si interrompono proprio su più bello. Ebbene sì, toccherà aspettare qualche giorno prima di scoprire se Don Berengario cederà al senso di colpa e rivelerà alla polizia di aver commesso un omicidio o se sarà Julieta, sconvolta dalla violenza subita, a rivelare tutto, in preda a una crisi di nervi. Dovremo attendere anche per sapere se Fernando e Francisca riusciranno a liberarsi di Roberto, che ogni giorni di più si dimostra un avversario ostico e se, a casa Guerrero, Antolina otterrà di diffamare Alvaro tanto da cacciarlo dal paese insieme alla sua odiata rivale. Chissà quello che succederà al ritorno della soap nella sua normale programmazione pomeridiana. Ricordiamo infatti che Il Segreto – salvo pause – va in onda ogni giorno – dal lunedì al venerdì – alle 15.30 su Canale5.

Anche Beautiful si prende una pausa e proprio quando Bill e Katie hanno preso posto nell'aula di tribunale per affrontare il processo per la custodia del piccolo Will. I due non risparmieranno certo i colpi e se Bill potrà contare sull'appoggio incondizionato di Justin, suo fidato socio e amico, Katie avrà al suo fianco Ridge. Il Forrester non ha però la coscienza tanto pulita. La soap, ci rivelano le anticipazioni, non subirà nessuno stop in America e questo ci assicura di poter scoprire spoiler freschi e avvincenti anche sull'altra spinosa questione: lo scambio di culle! Anche qui ricordiamo che Beautiful – salvo pause – va in onda ogni giorno – dal lunedì al venerdì – alle 13.40 su Canale5.

Una Vita e Bitter Sweet in onda su Canale5

Non si fermeranno invece Una Vita e Bitter Sweet. Le soap in onda su Mediaset non ci lasciano quindi tutte insieme. Le avventure di Acacias 38 passeranno dalle 14.00 alle ore 13.50 – al posto di Beautiful – così da permetterci di scoprire se Samuel continuerà a voltare le spalle a Ursula – come ha fatto dopo i fatti del cimitero – o se la Dark Lady ha altro in mente per lui ma soprattutto siamo curiosi di vedere come Blanca e Diego riabbracceranno il loro Moises.

Le vicende di Bitter Sweet invece, non solo non andranno in pausa, ma raddoppieranno il loro appuntamento a partire dalle ore 14.50. Riprenderemo dunque dalla violenza di Hakan contro Demet, per scoprire se Ferit perdonerà Nazli o se la ragazza, alla fine, cederà al corteggiamento di Deniz. In realtà, come rivelano le anticipazioni, la prossima settimana sarà impegnata da un matrimonio, di interesse ma speriamo che presto assuma una connotazione ben diversa!