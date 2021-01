Il Segreto: Carriera, Vita Privata e Curiosità su Blanca Oteyza, che interpreta la pericolosa Donna Begona

Anticipazioni TV

Vita, carriera e amori di Blanca Oteyza, l'attrice spagnola che nel Segreto presta il volto alla terribile Donna Begona.

Poche persone sono pericolose come chi, uscito dal manicomio, si spaccia per sano di mente pur continuando ad avere almeno una rotella fuori posto. E’ il caso di Donna Begona, anzi della perfida Donna Begona, uno dei personaggi della soap Il Segreto. A interpretarla è Blanca Oteyza, artista spagnola che ha nel proprio curriculum soprattutto il teatro ma anche il cinema, e nella doppia veste di attrice e regista. Andiamo a scoprire insieme come è entrata e cosa pensa del Segreto, e a esplorare la sua carriera, senza dimenticare un'interessante incursione nella sua visione della vita e, ça va sans dire, dell'amore.

La carriera di Blanca Oteyza

Blanca Oteyza è nata a Madrid il 14 maggio del 1965 e ha esordito nel 1993 sia in televisione che al cinema, precisamente nel film dell'argentino Javier Torre El camino de los sueños. Ha continuato a lavorare davanti alla macchina da presa fino al 2004, anno in cui è uscito Tiovivo c. 1950, un film dello spagnolo José Luis Garci. Dopodiché Blanca è tornata a "frequentare" il piccolo schermo, recitando nella serie comica spagnola A Tortas con la Vida, nel medical drama Clínica Los Ángeles. No somos ángeles, nel Segreto e nella serie La que se avecina, di cui è appena stata annunciata la tredicesima stagione. Con una robusta esperienza teatrale alle spalle, Blanca Oteyza ha ben pensato di aprire ben due scuole per diventare attori, entrambe a Madrid.

Blanca Oteyza e Donna Begona

Donna Begona è la moglie di Don Ignacio. Dopo aver tentato di uccidere sua figlia Carolina, è stata rinchiusa in un ospedale psichiatrico in Austria, dove è rimasta per 12 anni. E’ stata dimessa perché ritenuta nuovamente "normale", ma, come abbiamo visto, in lei c'è ancora il germe della follia. Blanca Oteyza è stata felicissima di entrare nella soap Il Segreto. Certo, un lavoro che la tiene impegnata ogni giorno a volte è faticoso, ma l'attrice ama il suo personaggio, che non ritiene affatto malvagio ma solo pazzo. Ad aiutarla ad avvicinarlo e a comprenderne le motivazioni più profonde è stato il creatore de Il Segreto Jorge Elorza, che secondo Blanca ha il merito di inventare sempre nuove trame per i protagonisti. In ogni modo, non è stata lei a cercare Il Segreto. I produttori della soap le hanno mandato il copione e lei si è presentata per un provino.

Blanca Oteyza e l'amore

Blanca Oteyza è stata sposata con l'attore argentino Miguel Ángel Solá. I due hanno due figlie: Maria, che è scrittrice e compositrice, e Cayetana, che fa l'attrice. Di loro Blanca dice spesso: "Sono le cose di cui vado più orgogliosa, tanto in ambito artistico quanto personale". L'attrice ha le idee chiare su come dovrebbe essere una relazione sentimentale. Nella coppia cerca umorismo, compagnia e affetto, ma il suo uomo ideale deve rispettare la sua indipendenza e il suo immenso amore per le tavole del palcoscenico.

Curiosità su Blanca Oteyza