Il Segreto Anticipazioni Spagnole: Severo cade in rovina e Prudencio lo sfratta

Severo chiede un prestito a Prudencio ma quando capisce di non potergli restituire i soldi, l'Ortega decide di prendersi la sua casa.

La fortuna e la buona stella di Severo Santacruz, sono destinate a eclissarsi. Le anticipazioni spagnole ci rivelano infatti che molto presto il marito di Irene, si troverà a chiedere un enorme prestito a una persona che mai avremmo immaginato come suo alleato: Prudencio Ortega. Una situazione che finirà per degenerare sino a far rischiare al proprietario terriero, di dover abbandonare la sua casa, in totale povertà! Ma scopriamo di più.

Severo in rovina chiede aiuto a Prudencio

In Italia si è da poco conclusa la faccenda con i Molero – almeno per quanto riguarda le terre di Las Lagunas. Severo comincia a raccogliere i frutti del suo investimento ma la caduta del costo del riso lo metterà in ginocchio. Dalla Spagna arrivano infatti brutte notizie; la crisi che colpirà la sua economia, gli farà perdere tutto il suo denaro, mandandolo sul lastrico. Sarà così costretto a chiedere un prestito a un uomo che – di contro – sta facendo fortuna: Prudencio. Si recherà quindi di notte, senza essere visto, alla locanda di Fe, ora di proprietà dell'Ortega e gli chiederà tremila pesetas per mandare avanti le sue coltivazioni. Prudencio sarà titubante e non saprà come comportarsi con il nemico numero uno di Donna Francisca, tornata tra l'altra a esigere la fedeltà del ragazzo, nonostante abbia lasciato la Casona.

Prudencio accetta di dare il prestito a Severo

Prima di prendere qualsiasi decisione in merito, Prudencio vorrà e dovrà confessare a Francisca della richiesta di Severo. Con grande stupore, la Montenegro gli chiederà di concedergli il prestito ma di farsi consegnare – in originale – gli atti delle sue proprietà compresa la casa. L'Ortega – comprendendo che la sua matrona ha in mente qualcosa di losco - riferirà dunque al Santacruz la sua decisione e si metterà al sicuro con i preziosi documenti, decidendo addirittura di non consegnarli nelle mani della Dark Lady. Saranno proprio loro “la pietrà dello scandalo”. Quando Severo informerà Prudencio di non potergli restituire il prestito e di essere nuovamente in bancarotta, il suo finanziatore si rifarà sui suoi averi. La famiglia Santacruz sarà sfrattata!

Saul salva Severo ed esige la restituzione del suo favore

Prudencio metterà quindi Severo alla porta della sua stessa casa e utilizzerà gli averi del Santacruz come restutizione del suo debito. Eppure qualcuno, da lontano, scoprirà quanto sta succedendo a Puente Viejo e interverrà in favore di un vecchio amico. Prudencio riceverà la chiamata di suo fratello Saul, che lo spingerà a concedere un'estensione dell'accordo con Severo, di circa un anno. Il più giovane dei fratelli Ortega cercherà di opporsi a questa richiesta ma il maggiore gli ricorderà di essere lui stesso in debito...e con lui. Saul ha infatti salvato la vita a Prudencio, donandogli il suo stesso sangue. A questo punto i giochi saranno fatti ma resta ancora da chiarire come mai Donna Francisca abbia spinto il suo pupillo a concedere il denaro al suo nemico. Che ci sia un altro piano della Montenegro in arrivo?

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.