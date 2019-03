Il Segreto Anticipazioni settimanali: da lunedì 4 a domenica 10 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni settimanali delle puntate della soap Il Segreto in onda da lunedì 4 a domenica 10 marzo 2019 su Canale 5 alle 16.40.

Lunedì 4 marzo 2019: Adela è costretta a raccontare la verità a Carmelo

L'atteggiamento di Adela non convince Carmelo che la invita ad essere sincera; il sindaco scopre così che la moglie è in pericolo di vita. Saul rientrato dal suo viaggio non è riuscito a scoprire nulla sul luogo in cui sono nascosti Raimundo e Francisca. Elsa è sicura che Antolina nasconda un pericoloso segreto di cui Isaac è all'oscuro e per questo rifiuta di partire con il padre Amancio. La Laguna, aiutata da Consuelo, riesce ad intrufolarsi a casa di Antolina e Isaac pronta a scovare delle prove.

Martedì 5 marzo 2019: Antolina e Jesus hanno ordito il complotto contro Elsa

Elsa trova una lettera d’amore, indirizzata all'ex ancella, scritta da Jesus. Nella missiva è inoltre chiaro che i due hanno ordito insieme il complotto ordito per uccidere Elsa ed Isaac durante il matrimonio. La Laguna rivela a Consuelo che Antolina e suo fratello Jesus avevano una relazione.

Martedì 5 marzo ore 21.25 su Rete 4: Julieta fruga tra le cose di Fernando

Don Anselmo consiglia ad Isaac di non nascondersi e di andare a parlare con don Amancio. Carmelo inizia a preoccuparsi per la sparizione di Francisca e Raimundo. Julieta si mette a cercare tra le cose di Fernando e trova una fotografia di Maria. La donna viene però scoperta dal Mesia. Isaac affronta Amancio accusandolo di aver fatto soffrire Elsa. Quest’ultima cerca di convincere il padre che è stato Jesus l’autore del massacro e gli rinfaccia di averlo protetto.

Mercoledì 6 marzo 2019: Isaac decide di non sposare più Antolina

A Puente Viejo sopraggiunge Armando, il marito di Magdalena, e tutti si rendono immediatamente conto che l'uomo è identico a don Berengario. Isaac riflette sui sentimenti che prova per Antolina e prende la decisione di non sposarla, certo che non riuscirà mai ad amarla.

Giovedì 7 marzo 2019: Matias cerca di far capire a Isaac che sta sbagliando

Isaac dice ad Antolina che non la amerà mai e pertanto non vuole sposarla. l'ex ancella è sconvolta dalla decisione di Isaac di annullare le nozze.Matias prova a convincere l’amico che è la cosa sbagliata da fare, ma Isaac ormai è determinato.

Venerdì 8 marzo 2019: Fernando è disposto a collaborare con Julieta per salvare Francisca e Raiumundo

Fernando è disposto a collaborare con Julieta e gli altri a condizione che loro inizino a fidarsi di lui, fa infatti sapere a tutti che sta proteggendo Francisca e Raimundo e di aver bisogno di tempo per risolvere la questione. Ma Mauricio che non si fida cerca di tenerlo sotto controllo.

Domenica 10 marzo 2019: Isaac riceve una misteriosa lettera da Antolina

Adela è arrabbiata perché è stata presa in sua assenza una nuova maestra alla scuola. Tiburcio intanto è sempre più depresso per l’assenza di Dolores e Gracia e cerca l’aiuto di don Anselmo e don Berengario, ma il “gigante” è inconsolabile. Isaac annulla le nozze, ma arriva una lettera di Antolina, cosa dirà?

