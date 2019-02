Il Segreto Anticipazioni: le trame da lunedì 4 a domenica 10 febbraio 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda da lunedì 4 a domenica 10 febbraio 2019 su Canale 5 alle 16.10.

Lunedì 4 febbraio 2019: Elsa affronta Antolina

Elsa, delusa alla notizia che Isaac sia il padre del bambino di Antolina, decide di affrontarlo. Quando la Laguna furiosa si allontana, il ragazzo vuole raggiungerla ma Antolina accusa un malore che lo costringe a rimanere. L’evento di sollevamento pesi viene posticipato per rispetto ad Adela, la donna è in gravi condizioni e necessita una urgente operazione, Carmelo è distrutto dal dolore. Il Segreto Anticipazioni 4 febbraio 2019

Martedì 5 febbraio 2019: La verità su Isaac inizia a circolare

Tiburcio riesce con fatica a sollevare il bilanciere e diventa l’uomo più forte del mondo. Elsa fugge lontano e Isaac è disperato. Intanto la verità comincia a circolare. Il Segreto Anticipazioni 5 febbraio 2019

Martedì 5 febbraio 2019 ore 21.25 su Rete 4: Fernando scopre una lettera di Maria

Raimundo ha affrontato a muso duro Fernando, certo che dietro alla scomparsa di Francisca ci sia proprio il Mesia. L’Ulloa intanto viene a sapere che Emilia e Alfonso sono a Parigi e stanno bene, è però in pena per Maria, che non sente da mesi. Adela è salva, ma le sue condizioni sono ancora a rischio. Julieta cerca di convincere Consuelo che è meglio dividersi per un po'. Fernando interroga Prudencio per sapere di più sulle guardie coinvolte nella fuga di Saul, dopo poco scopre una lettera di Maria indirizzata a Raimundo. Fernando è lieto di sapere che Maria sta bene, intanto ha preso la decisione di aiutare Julieta a scoprire chi ha davvero ucciso Saul. Elsa tenta di lasciare Puente Viejo ma viene ritrovata da Fe che avverte subito don Anselmo, a cui Isaac, ha appena confessato la verità sulla gravidanza di Antolina.

Mercoledì 6 febbraio 2019: cosa nasconde Fernando?

Julieta è pronta a tutto per avere informazioni sulla morte di Saul anche concedersi a Fernando. Intanto Fernando conferma al suo misterioso interlocutore telefonico che il viaggio previsto avrà luogo.

Giovedì 7 febbraio 2019: Julieta si concede a Fernando

Fernando e Julieta iniziano una relazione e il loro avvicinamento scatenala gelosia di Prudencio che guarda con sospetto al nuovo rapporto tra i due

Venerdì 8 febbraio 2019: Raimundo ritrova Francisca

Una signora cerca un tale Armando, suo marito, e sembra riconoscerlo in don Berengario, il quale scappa senza dire nulla. Raimundo segue Fernando e scopre dove è nascosta Francisca.

Domenica 10 febbraio 2019: Carmelo interroga il presunto attentatore di Adela

Isaac tenta di giustificarsi spiegando le motivazioni che l'hanno spinto ad andare a letto con Antolina, ma Elsa non ne vuole sapere e non lo perdona. Don Anselmo è arrabbiato per le chiacchiere che Dolores sta facendo circolare su Don Berengario ed è certo che Armando e il suo amico sacerdote siano due persone diverse. Carmelo e Severo riescono a interrogare il presunto colpevole dell’attentato ad Adela. Fernando indica a Julieta come trovare le prove…

Scopri tutte le news e le anticipazioni riguardanti Il Segreto.