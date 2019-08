Il Segreto Anticipazioni: le trame da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap spagnola per l'ultima settimana di agosto.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni settimanali delle puntate della soap Il Segreto in onda da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019 su Canale 5 alle 15.40.

Lunedi 26 agosto 2019: Fe viene ferita gravemente da Faustino e Mauricio la porta al dispensario. Tra Antolina e Isaac i rapporti sono sempre più tesi a causa della gelosia della ragazza. Mauricio, intanto, è costretto a dare agli abitanti di Puente Viejo la triste notizia dell'omicidio di Fe. Meliton vuole informare la guardia civile, ma il capomastro rifiuta dicendo di volersi dedicare prima di tutto al funerale e chiede qualche giorno di permesso a Francisca. Carmelo e Don Berengario si consultano sulla versione da dare agli inquirenti riguardo al decesso di Eustaquio e Lamberto Molero.

Martedì 27 agosto 2019: Mauricio ha messo in scena la morte di Fe d'accordo con Alvaro per permettere la fuga della donna dal paese. Godoy informa della farsa Raimundo. Elsa nota che Alvaro non sembra affatto affranto dalla morte di Fe, pur essendo stato lui a prestarle soccorso, poi però scopre la verità e questo la spinge a guardare Alvaro con ammirazione. Nel frattempo, tutti gli amici si raccolgono per la veglia funebre della ragazza e vengono a sapere della messinscena. Antolina vuole capire chi è l'uomo misterioso che stava parlando con Isaac e scopre che si tratta di un investigatore privato, un certo Agapito, assunto per indagare su Alvaro.

Mercoledì 28 agosto 2019: Gonzalo invia a Maria un pacco con una lettera, in cui le dice di amarla ancora, e dei doni per i bambini. Roberto sta vicino a Maria in questo difficili momento facendo infuriare Fernando. Raimundo propone di mandare Fe in America da Rosario e Prado. Alvaro ed Elsa nel frattempo si baciano, ma il dottore preferisce non dare etichette al loro rapporto. Isaac, sempre più geloso, affronta Elsa. Lei gli ricorda che hanno chiuso, ma lui non riesce a farsene una ragione. Il Sergente convoca Carmelo e Severo e gli comunica che il caso è chiuso.

Giovedì 29 agosto 2019: Francisca e Fernando offrono dei soldi a Roberto, ma lui temporeggia dicendo di volerci pensare, in realtà racconta tutto a Maria. Don Anselmo, intuendo il tormento di Don Berengario, gli chiede di confidarsi con lui, ma Berengario rifiuta di confessare ciò che lo affligge. Intanto Carmelo, temendo che il prete possa andare a denunciare il crimine alla polizia, convince Julieta a parlargli. Fe è pronta a trasferirsi in America da Rosario e Prado, ma dice chiaramente a Mauricio che che non lascerà la città senza di lui.

Venerdì 30 agosto 2019: Julieta e Carmelo convincono don Berengario a non confessare l'omicidio dei Molero, ma lo stato d’animo del prete desta comunque grande preoccupazione. Elsa rivela ad Alvaro quello che l’investigatore assunto da Isaac ha scoperto sul suo conto, ma Alvaro smentisce ed Elsa gli crede. Francisca e Fernando mettono alle strette Roberto, e di fronte al suo rifiuto rilanciano con un'offerta ancora più alta, non immaginano lontanamente la trappola organizzata dal Sanchez...

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.40.