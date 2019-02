Il Segreto Anticipazioni: le trame da domenica 10 a venerdì 15 febbraio 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda da domenica 10 a venerdì 15 febbraio 2019 su Canale 5 alle 16.10.

Isaac tenta di giustificarsi spiegando le motivazioni che l'hanno spinto ad andare a letto con Antolina, ma Elsa non ne vuole sapere e non lo perdona. Don Anselmo è arrabbiato per le chiacchiere che Dolores sta facendo circolare su Don Berengario ed è certo che Armando e il suo amico sacerdote siano due persone diverse. Carmelo e Severo riescono a interrogare il presunto colpevole dell’attentato ad Adela. Fernando indica a Julieta come trovare le prove per incastrare Prudencio...

Mentre Elsa dice ad Isaac di voler andare via da Puente Viejo per sempre, il presunto colpevole dell'aggressione ad Adela si dichiara innocente. Carmelo e Severo dovranno dunque ripartire da zero. Nel frattempo Basilio si infiltra nell'ospedale dove è ricoverata Adela, vestito da medico. Julieta rovista tra le cose di Prudencio come consigliato da Fernando e trova la pistola con cui il marito sembra abbia ucciso Saul. Intanto da giorni si sono perse le tracce di Raimundo.

Don Anselmo sprona Isaac a prendersi le sue responsabilità sposando Antolina. Intanto Elsa rivede la decisione di lasciare Puente Viejo, anche se Consuelo prova a convincerla a contattare i suoi cari. Irene racconta a Carmelo del nuovo dottore che si sta prendendo cura di Adela ma, il dottor Iglesias, ascoltata la conversazione della coppia, interviene dicendo di non conoscere il medico di cui parlano.

Don Berengario fa finta di essere il marito di Magdalena perchè convinto che la donna sia malata di mente. Julieta, sconvolta da ciò che ha scoperto sul conto di Prudencio, punta la pistola contro Fernando pretendendo conferme riguardo alla sua sincerità.

Julieta, ottenute le prove per incriminare Prudencio, decide di uccidere l'Ortega per vendicare il suo Saul. Antolina dice a Marcela di voler chiarire con Elsa e le chiede di fare da tramite tra lei e la Laguna e di fissarle un appuntamento. Quando Elsa raggiunge però il luogo dell'incontro, sorprende Isaac e l'ancella in atteggiamenti compromettenti.

Carmelo indaga sul nuovo dottore che ha fatto visita a sua moglie cercando di scoprirne l'identità. Il Sindaco non sa che il finto medico è in realtà Basilio, l'uomo che ha prima tormentato e poi cercato di uccidere Adela. Mauricio, con l'aiuto di Prudencio, si mette sulle tracce di Raimundo. Intanto Dolores sospetta che la nuova arrivata, Magdalena, e Don Berengario, nascondano qualcosa.

