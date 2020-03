Il Segreto, Anticipazioni Finale di stagione: l'11esimo capitolo si chiuderà con un tormentato addio a Puente Viejo!

Anticipazioni TV

Presto assisteremo all'epilogo della penultima stagione, l'undicesima, scopriamo cosa accadrà.

Si avvicina l'atteso finale dell'undicesima stagione de Il Segreto, si tratta dell'ultimo capitolo per la serie spagnola che da circa 9 anni appassiona il pubblico di tutto il mondo. Anticipazioni rivelano che i colpi di scena non mancheranno, anzi, assisteremo ad un inaspettato e sofferto addio a Puente Viejo. Ma andiamo con ordine...

Il Segreto: Fernando Mesia non è morto

Partiamo svelandovi che Fernando Mesia non è morto! Il vendicativo figlio di Olmo tornerà infatti presto a far tremare la città seminando paura e morte. Nonostante il piano di inondare il paese sia andato a monte, Fernando ha trovato un altro modo per distruggere Puente Viejo e i suoi abitanti: dare tutto alle fiamme. Vedremo dunque i nostri grandi protagonisti costretti ad abbandonare per sempre le loro case, teatro delle più "segrete" vicende della soap.

Gli abitanti di Puente Viejo saranno costretti ad abbandonare per sempre la città, prossimamente nel finale dell'11esima stagione de Il Segreto

Gli spettatori spagnoli hanno già assistito all'addio straziante della matrona alla sua Villa e alle sue tenute, bruciate dalla follia di Fernando. Siamo vicini all'epilogo anche in Italia, presto dovremo fare scorta di fazzoletti, soprattutto quando la Dark Lady scioglierà il ghiaccio del suo cuore davanti al suo fidato Godoy. Sarà una delle scene più toccanti mai viste nella serie. Dopo tanti anni di servizio e di vero e proprio affetto, Mauricio sarà libero di seguire il suo cuore anche se questo risponderà al nome dell'odiata Fe.

Ma l'amato trio non sarà l'unico costretto a fuggire. Della città non è rimasto nulla e la maggior parte degli abitanti deciderà di lasciarla, purtroppo molti di loro non torneranno mai più nel paese che gli ha dato i natali, uscendo definitivamente dalle trame della soap. Non si tratterà dunque solo di un grande finale ma anche di una imperdibile occasione per dire addio a una parte dello storico cast. Assolutamente da non perdere!

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.