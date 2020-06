Il Segreto Anticipazioni dall'8 al 13 giugno 2020: Lutto alla Miniera, Isabel è nei guai!

Anticipazioni TV

Trame delle puntate della Soap Il Segreto per la settimana dall'8 al 13 giugno rivelano che un tragico lutto sconvolgerà la miniera. Pericolo anche per Francisca, drogata da Isabel! Scopriamo le Anticipazioni...

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda dall'8 al 13 giugno 2020 alle ore 16.40 su Canale 5.

Puntata di Lunedì 8 giugno 2020

Don Ignacio comprende che con Rosa la linea dura non ha funzionato e si ritrova obbligato a cambiare strategia: consente ad Adolfo di corteggiare Rosa, la ragazza sembra dunque aver vinto la sua battaglia con Marta.

Puntata di Martedì 9 giugno 2020

Hipolito ritorna a Puente Viejo. Antonita scopre che la misteriosa lettera nascosta da Isabel è sparita. Adolfo arriva alla Villa dove lo aspetta l'intera famiglia Solozabal, compresa Marta. Sarà dura per il ragazzo affrontarla, dato che, pur corteggiando la sorella, nutre ancora dei sentimenti per lei.

Puntata di Mercoledì 10 giugno 2020

Tra Rosa e Marta la situazione non migliora. Isabel, temendo che Francisca possa lasciare La Habana, aggiunge un misterioso ingrediente alle sue tisane e la Signora inizia soffrire di forti mal di testa.

Episodio di Giovedì 11 giugno 2020

Un tragico incidente sconvolge la miniera, Matias, informato da Damian, corre a dare una mano. Isabel si precipita sul posto e segue la manovre di soccorso, quando Damian - furioso - la aggredisce verbalmente, costringendo Huertas a farla scortare a La Habana. Rosa e Marta si riconciliano.

Episodio di Venerdì 12 giugno 2020

Carolina, ricevuto un misterioso messaggio, lascia la villa e si reca in un rifugio nel bosco dove è nascosto Pablo, in fuga dopo aver disertato il servizio militare. Cosme è morto nel crollo della miniera e Damian è pronto a capeggiare una rivolta contro Isabel e i suoi figli. Marcela e Matias decidono di dare un'altra occasione al loro matrimonio, ma Alicia non sembra pronta ad arrendersi...

Episodio di Sabato 13 giugno 2020

La pace tra Marta e Rosa dura poco, l'egoismo di Rosa spinge Marta di nuovo sul piede di guerra. In occasione dei funerali di Cosme, Damian si scaglia contro Isabel e i suoi figli, la reazione dell'uomo è violenta e pericolosa.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.