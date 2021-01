Il Segreto Anticipazioni dall'11 al 15 gennaio 2021: La Setta degli Arcangeli affida una missione a don Filiberto!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Il Segreto in onda dall'11 al 15 gennaio 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per questa settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Il Segreto per le Puntate in onda dall'11 al 15 gennaio 2021 su Canale 5. Dopo lo stop natalizio, la soap riprende la regolare trasmissione. Ricapitoliamo dunque cosa succede, il Riassunto e le Trame per le Puntate de Il Segreto in onda questa settimana dal lunedì al venerdì alle 16.20.

Trame de Il Segreto per la settimana dall'11 al 15 gennaio 2021

Puntata di Lunedì 11 gennaio 2021

Don Filiberto, messo sotto pressione, accetta di entrare nella società segreta degli Arcangeli; ricevuto il battesimo, gli viene affidata la missione di attirare una persona di spicco nella società. Alicia è vittima di una tentata aggressione: le idee che ha esposto durante il comizio non sono piaciute. Per fortuna interviene Matias, ma sia lei che Encarnacion, rimangono molto scosse. Alla Villa, Rosa e Adolfo rientrano in anticipo dalla luna di miele e lei, vedendo che Marta è rimasta Puente Viejo, da subito in escandescenze. Emilia viene nuovamente avvicinata dalla marchesa, che si mostra molto gentile ed amichevole, ma Francisca la mette in guardia, avvisandola di non dare confidenza a Isabel.

Puntata di Martedì 12 gennaio 2021

Tomas, in ansia per Alicia, corre da lei, ma scopre che la ragazza sospetta che dietro all'agguato ci siano proprio lui e Mauricio, già torchiato dal Capitano Huertas. Mauricio riesce a chiarire la situazione con Alicia, che capisce che il Sindaco non ha cattive intenzioni. Ora a preoccuparla è Tomas, che chiaramente sta cercando di evitarla facendosi negare anche al telefono. Tra i due tira una brutta aria: i ruoli che ricoprono tendono a dividerli.

Puntata di Mercoledì 13 gennaio 2021

Maqueda racconta a Tomas di aver ricevuto un’offerta per la miniera, ma il ragazzo non sembra convinto. L'uomo decide allora di incontrare i possibili acquirenti da solo, in segreto, ignaro che Tomas abbia però origliato la telefonata in cui prendeva accordi.

Puntata di Giovedì 14 gennaio 2021

Tiburcio può ben sperare che la vicenda di Estefania si risolva finalmente in suo favore, infatti Onesimo ha delle prove a sostegno della sua innocenza e Dolores è molto più infuriata con Estefania che con lui.

Puntata di Venerdì 15 gennaio 2021

Don Filiberto tenta di convincere Tomas ad unirsi alla setta degli Arcangeli e lo spinge ad allontanarsi da Alicia. Donna Francisca ed Emilia hanno invece un duro faccia a faccia.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.