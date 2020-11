Il Segreto Anticipazioni dal 9 al 13 novembre 2020: Delitto a Puente Viejo, Isabel muore!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Il Segreto per le Puntate in onda dal 9 al 13 novembre 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 16.20.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 9 al 13 novembre 2020

Puntata di Lunedì 9 novembre 2020

Donna Isabel, decisa a prendere in mano le redini del matrimonio tra Rosa e suo figlio Adolfo, si reca alla Villa per discuterne con don Ignacio e coglie l’occasione per riprendere velatamente Rosa per non averla informata subito della gravidanza. Tiburcio ancora non ricorda nulla della settimana in cui è scomparso, ma Estefania torna in città e continua a insistere di aver trascorso con lui quel periodo. Mauricio e il Capitano Huertas sono seduti alla locanda, quando Maqueda arriva in piazza sconvolto per la morte improvvisa della marchesa de Los Visos, giustizia con un colpo mortale al petto.

Puntata di Martedì 10 novembre 2020

La notizia della morte della marchesa de los Visos ha sconvolto tutto il paese, ma Rosa è più preoccupata che ciò possa intralciare i preparativi del matrimonio con Adolfo. Don Ignacio, Manuela e Adolfo sono sconvolti dal suo egoismo. Tiburcio respinge Estefania, che cerca di estorcergli cinquemila Pesetas, minacciando di mostrare a sua moglie le prove della loro relazione. Donna Eulalia, saputo della morte della marchesa, prepara il suo attacco finale contro Francisca Montenegro. Raimundo, svenuto nel bosco dopo essere fuggito dai suoi carcerieri, viene recuperato da un uomo misterioso.

Puntata di Mercoledì 11 novembre 2020

Urrutia, schiacciato dal senso di colpa, confessa ad Alberto Santos di essere il vero responsabile dell'incidente avvenuto anni prima in fabbrica.Tiburcio non intende cedere ai ricatti di Estefania, che minaccia di dire a Dolores della loro avventura, e si rifiuta di dare alla donna le cinquemila Pesetas che pretende in cambio del suo silenzio. Don Filiberto, non avendo notizie degli uomini che aveva chiesto di inviare a punire Mauricio, tenta di contattare Navarra, ma il Sindaco lo precede spiegandogli che gli uomini che attende, hanno avuto problemi a Munia e non arriveranno mai.

Puntata di Giovedì 12 novembre 2020

Al funerale di donna Isabel, molti notano l’assenza di donna Francisca, rimasta a La Habana. Il Capitano Huertas, decide quindi di interrogarla, comunicandole che è la maggior indiziata per l’omicidio della marchesa. Mauricio cerca di far cessare la guerra con don Filiberto, mostrandogli un articolo di giornale che riporta la notizia dell’arresto degli uomini che aveva chiesto di inviare a Puente Viejo per punirlo.

Puntata di Venerdì 13 novembre 2020

Rosa, nonostante quanto accaduto, insiste perché i preparativi per il matrimonio continuino come se nulla fosse e, quando Adolfo le chiede di rimandare le nozze si infuria. Il Capitano Huertas continua le indagini sull’omicidio di donna Isabel, certo che l’assassino sia proprio un inquilino de La Habana. Nel frattempo, il piano di donna Francisca dà i suoi frutti.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.