Il Segreto Anticipazioni dal 7 all'11 settembre 2020: Francisca è pronta ad uscire allo scoperto!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Il Segreto in onda nella settimana dal 7 all'11 settembre 2020. Scopriamo cosa succede…

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Segreto per le Puntate Inedite della soap in onda dal 7 all'11 settembre 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi in onda la prima settimana di settembre dal lunedì al venerdì alle 16.10.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 7 all'11 settembre 2020

Puntata di Lunedì 7 settembre 2020

Ignacio tratta con il Capitano Huertas per evitare l'arresto di Pablo e offrendo una motivazione valida per la sua diserzione. Huertas è ben disposto e accetta di scortarlo ad un incontro con il Giudice. Pablo freme in attesa del verdetto e impaurito tenta la fuga, ma Carolina riesce a bloccarlo. Marta ha un faccia a faccia con Damian, dopo che il ragazzo l’ha derisa davanti agli altri operai della fabbrica. Matias e Alicia si incontrano, ma la giovane sembra nascondere qualcosa, cerca infatti di evitare in ogni modo le riunioni sindacali della settimana. Il Castanda nutre dei sospetti e ne parla con Marcela.

Puntata di Martedì 8 settembre 2020

Malgrado le insistenze di Adolfo e Tomas, Isabel non permette loro di entrare nel padiglione dove si trova Francisca. Urrutia racconta ad Alicia di quanto successo a Pablo e dell'intervento di don Ignacio per evitargli il tribunale militare. Alicia è d'accordo con i repubblicani e definisce Pablo un traditore. Damian e Alicia studiano con precisione il sequestro di Adolfo e Tomas. Rosa rivela ad Adolfo quanto accaduto e lui ne parla con Tomas, il quale è pronto a raccontarlo a Isabel. Matias è ormai certo che Alicia stia nascondendo qualcosa e decide di indagare. Mauricio concede ad Hipolito la sala municipale per celebrare il finto funerale di Onesimo. Ignacio, sentito il giudice, illustra a Pablo la sua situazione. I due ragazzi capiscono che Pablo deve lasciare quanto prima Puente Viejo e con rassegnazione accettano di dirsi addio. Manuela non condivide la decisione di don Ignacio, ma lui non sembra lasciare alternative alla coppia.

Puntata di Mercoledì 9 settembre 2020

Isabel intuisce che tra Adolfo e Marta c'è qualcosa che va oltre il rapporto tra cognati e approva un'eventuale relazione tra i due. La famiglia Miranar, aiutata dagli amici di Puente Viejo, organizza una finta veglia funebre di Onesimo, ma Gunther non sembra convinto e si presenta alla celebrazione.

Puntata di Giovedì 10 settembre 2020

Il sindacato fornisce ad Alicia e Damian le armi per il rapimento di Adolfo e Tomas, ma Matias impedisce che questo avvenga e rimette a loro posto i due. Carolina accetta le condizioni imposte da suo padre, ma Manuela insiste con Ignacio affinché trovi un’altra soluzione. L'uomo intanto, è assalito dai sensi di colpa per un segreto che continua a custodire e del quale è a conoscenza Urrutia. Francisca ed Isabel hanno un faccia a faccia e Francisca inizia a dubitare della sua alleata. Grazie a Huertas, Gunther si convince finalmente che Onesimo è morto e lascia finalmente Puente Viejo.

Puntata di Venerdì 11 settembre 2020

Insieme per un viaggio di lavoro, Inigo propone a Isabel di trascorrere qualche giorno come una coppia vera. Il Capitano Huertas comunica a don Ignacio e Pedro che qualcosa di grave è accaduto a Jaca. Eulalia e Campuzano organizzano una pericolosa trappola per Francisca. Il Capitano informa Pablo delle gravi conseguenze della sua testimonianza e per questo sconsiglia a don Ignacio di farlo partire. Il ragazzo potrebbe restare vittima della fatale vedetta dei compagni di caserma. Damian e Alicia continuano a complottare alle spalle di Matias.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.