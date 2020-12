Il Segreto Anticipazioni dal 7 all'11 dicembre 2020: Adolfo sfida Isabel e sposa Rosa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Il Segreto per le Puntate in onda dal 7 all'11 dicembre 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana dal lunedì al venerdì alle 16.20 e la domenica alle 14.35.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 7 all'11 dicembre 2020

Puntata da Lunedì 7 dicembre 2020

Donna Begoña, la moglie di don Ignacio Solozabal, fa ritorno a Puente Viejo, dopo essere stata dimessa da una clinica austriaca. Sembra stare bene, ma Manuela e don Ignacio temono un peggioramento. Donna Isabel tenta si convincere Adolfo a non sposare Rosa, ma lui insiste i nome del bambino che Rosa porta in grembo. Alicia decide di dedicarsi completamente alla sua candidatura a sindaco di Puente Viejo, minacciata da una congrega segreta a favore della monarchia. Don Filiberto viene rapito da una setta di uomini incappucciati.

Puntata di Martedì 8 dicembre 2020

Uno specialista visita don Raimundo, ma purtroppo non riesce a fare un pronostico preciso sulla sua salute. Le sue condizioni potrebbero essere irreversibili. Il Capitano Huertas, indaga su Estefania e controlla la sua fedina penale. Don Filiberto, dopo il sequestro rientra in città come se non fosse accaduto nulla.

Puntata di Mercoledì 9 dicembre 2020

Donna Isabel è sconvolta per la decisione di Adolfo di sposare Rosa e mentre a casa Solozabal tutta la famiglia è in fermento, i de los Visos sembrano molto preoccupati e cercano di persuaderlo fino all’ultimo momento. Alicia, è in ansia, vorrebbe completamente dedicarsi alla politica, ma si sente in colpa per il padre, ancora rinchiuso in prigione dopo che lei si è rifiutata di collaborare.

Puntata di Giovedì 10 dicembre 2020

Di fronte alle loro famiglie e archiviati i brutti ricordi, Rosa e Adolfo pronunciano il loro Sì all'altare. Rosa e molto felice dopo aver ottenuto ciò che desiderava di più, sposarsi e aver la meglio su sua sorella Marta. Francisca continua a prendersi amorevolmente cura di Raimundo.

Puntata di Venerdì 11 dicembre 2020

Raimundo non è in grado di parlare, ma Francisca sa che nel profondo quello che fa viene apprezzato. Ma qualcuno, senza preavviso, arriva ad aiutarla, si tratta di Emilia, che con il suo ritorno lascia Francisca a bocca aperta.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.