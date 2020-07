Il Segreto Anticipazioni dal 6 al 10 luglio 2020: Francisca è una Assassina!

Anticipazioni TV

Ecco le Anticipazioni de Il Segreto per le Puntate in Replica della Prima Stagione in onda dal 6 al 10 luglio 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la prima settimana di luglio dal lunedì al sabato alle 15.40.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 6 al 10 luglio 2020

Puntata di Lunedì 6 luglio 2020

Pepa vuole fare visita a Donna Angustias in manicomio, ma il dottor Julian glielo impedisce e la ricatta. Dolores e Hipolito si impegnano per vendere qualche brodo in dado, mentre Don Pedro, obbligato da Donna Francisca, rifiuta il permesso a Raimundo di fare dei lavori necessari all'apertura della locanda, a meno che non accetti di pagare una tangente. Donna Francisca intanto, cerca invano di corrompere il direttore della banca. Angustias, nei suoi vaneggiamenti, ricorda l’incendio. Nel frattempo, un forestiero giunge in città sulle tracce di Juan.

Puntata di Martedì 7 luglio 2020

Durante un confronto con Pepa, don Julian rovescia del vino sulla sua valigetta. Pepa si offre di ripulirla e ne approfitta per sottragli della carta intestata; vuole far scrivere ad Emilia una lettera al sanatorio in cui richiedere di fare visita ad Angustias. Nel frattempo, Adolfo riesce a rintracciare Juan e gli offre una borsa di studio per andare a Parigi. Raimundo inizia i lavori alla taverna, ma Pedro lo ferma facendo riferimento ad una legge che vieterebbe a Raimundo di procedere con la costruzione dell'albergo. In realtà si tratta di un imbroglio e Raimundo non ci casca. Donna Francisca, scoperto il fallimento di Pedro, lo accusa di essere un incapace e si ripromette di non fare mai più affidamento su di lui. Alla fine, Pepa riesce ad intrufolarsi nella stanza di Angustias in manicomio, pronta a cercare di sapere la verità…

Puntata di Mercoledì 8 luglio 2020

Pepa cerca la prova che Martin sia suo figlio. La cartella clinica di Angustias potrà confermare i suoi sospetti? Mentre il paese è in trepidante attesa di dare il via alla degustazione di una novità gastronomica (il dado da brodo), Don Raimundo scopre che il prestito per la sua taverna è stato bloccato. La perfida Donna Francisca sembra aver vinto ancora una volta. La Montenegro tiene sotto scacco anche Soledad, sua figlia, sa che la ragazza farà un passo falso pur di salutare il suo grande amore Juan…

Episodio di Giovedì 9 luglio 2020

Grazie alla cartella clinica di Angustias la teoria di Pepa su Martin viene confermata e ora può raccontare tutto a Tristan. Ma Tristan non è in casa, è andato a fare visita ad Angustias in ospedale. Sconsolata, Pepa torna alla locanda, dove viene raggiunta Don Julian, che pretende una spiegazione per quello che fatto. Pepa, allora, gli rivela tutto, ma, il dottore non le crede: le prende il referto e minaccia di denunciarla. Salito in carrozza, però, legge il referto e si rende conto che la levatrice non sta mentendo. Così decide di affrontare Francisca. Purtroppo, durante il confronto, prima che possa parlarle di quanto ha scoperto, Don Julian viene colto da infarto. Juan rinuncia alla borsa di studio e torna a Puente Viejo: non può vivere senza Soledad. I due sono così felici di rivedersi, che commettono un’imprudenza: si baciano!

Episodio di Venerdì 10 luglio 2020

Don Julián muore, perché Donna Francisca non gli impedisce di prendere le medicine di cui ha bisogno. Poi, fingendosi addolorata, organizza la veglia funebre del defunto a casa sua. Pronta a recuperare i documenti che don Julián le aveva preso, Pepa si propone di aiutare in casa Montenegro durante la veglia funebre. Donna Francisca, ignara che i documenti riguardanti Angustias siano conservati nella valigetta di don Julián, la consegna al sindaco, affinché la custodisca fino a che non verrà scelto un nuovo medico. Emilia è preoccupata perché suo padre non è ancora rientrato dal viaggio a Villalpanda e va a denunciarne la scomparsa alla Guardia Civile. Poco dopo Raimundo viene ritrovato mezzo congelato a cavallo di un somaro: è stato picchiato a morte.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.