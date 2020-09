Il Segreto Anticipazioni dal 5 al 9 ottobre 2020: Mauricio sotto Shock per il NO di Francisca!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame delle Puntate Inedite della Soap Il Segreto in onda nella settimana dal 5 al 9 ottobre 2020. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la prima settimana di ottobre.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per le Trame in onda la prima settimana di ottobre alle 16.10.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 5 al 9 ottobre 2020

Puntata di Lunedì 5 ottobre 2020

Marcela confida a Mauricio di essere incinta. Mauricio si congratula con lei, ma la ragazza sembra disperata. Carolina dice a Pablo di considerarla sua sorella. Alicia origlia una conversazione tra Adolfo e Tomas e fraintende le loro parole convincendosi che stiano per mandarla via dalla Miniera. Pablo nel frattempo, si accorge di essere seguito da un giovane.

Puntata di Martedì 6 ottobre 2020

Francisca scopre che Raimundo l'ha cercata a Puente Viejo e che, disperato per non averla trovata, è partito senza più dare notizie di sè. Francisca comprende finalmente che Isabel le sta mentendo. Pablo racconta a don Ignacio di essere stato seguito da un suo commilitone in cerca di aiuto. Mauricio, scopre del ritorno di Francisca a Puente Viejo e subito va farle visita a La Habana, ma Francisca non lo riceve.

Puntata di Mercoledì 7 ottobre 2020

Mauricio è offeso e arrabbiato, non riesce a capire come mai donna Francisca non abbia voluto riceverlo e la sua profonda delusione non trova consolazione neppure grazie alla vicinanza e l'affetto di Marcela e Matias.

Puntata di Giovedì 8 ottobre 2020

Il consiglio municipale di Puente Viejo si sta mobilitando per far arrivare in paese un nuovo medico, ma Mauricio non si presenta alla riunione, è ancora troppo sconvolto dal fatto che donna Francisca abbia rifiutato di riceverlo. Don Filiberto è sfuggente e si comporta in modo molto strano. La colpa è dell’ultimo progetto dei cugini Mirañar, la loro nuova pasta dentifricia. Il sacerdote infatti, dopo averla usata si ritrova ad avere i denti completamente colorati di azzurro.

Puntata di Venerdì 9 ottobre 2020

Marcela, gelosa di Alicia, non riesce a ritrovare fiducia in Matias e, come se non bastasse, diventa gelosa anche del rapporto che sta nascendo tra Tomas e la Urrutia. A preoccupare invece La Marchesa de los Visos è una questione economica, corre infatti a chiedere spiegazioni a don Ignacio riguardo Pablo e la futura quota di eredità che gli spetterebbe se venisse riconosciuto dal padre.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.