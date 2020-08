Il Segreto Anticipazioni dal 31 agosto al 5 settembre 2020: Marta rinuncia per sempre ad Adolfo

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Il Segreto in onda nella settimana dal 31 agosto al 5 settembre 2020. Scopriamo cosa succede…

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Segreto per le Puntate Inedite della soap in onda dal 31 agosto al 5 settembre 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi in onda la prima settimana di settembre dal lunedì al venerdì alle 15.40.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 31 agosto al 5 settembre 2020

Puntata di Lunedì 31 agosto 2020

Rosa vuole che sua sorella le faccia da damigella d'onore e la ragazza, sebbene con il cuore infranto, accetta. Intanto Carolina è sempre più misteriosa. La ragazza non vuole confessare a nessuno di fuggire di casa per portare cibo e medicine a Pablo. Manuela, stanca del suo misterioso comportamento, decide di punirla e di non farla più uscire dalla Villa. Intanto Raimundo continua a indagare su Francisca, dopo che Mauricio lo ha informato che la Marchesa ha acquistato diversi terreni appartenuti a Francisca, e cerca di capire come stia andando il matrimonio tra Marcela e Matias. Rosa e Adolfo condividono con la famiglia alcuni dettagli delle loro nozze e Don Ignacio chiede alla figlia maggiore di dire qualche buona parola durante la festa per il fidanzamento di sua sorella. La ragazza però reagisce molto male.

Leggi anche Anticipazioni Il Segreto: Il Segreto di Pablo in pericolo

Puntata di Martedì 1 settembre 2020

Marta chiede a Don Ignacio di poter lavorare in fabbrica e lui capisce che la sua amata figlia sta cercando di distrarsi da qualche pensiero che la tormenta. Decide però di accettare e per prima offerta le propone di lavorare come contabile. Marta è felice e dice sì alla proposta ma fa presente di avere il desiderio di lavorare al progetto per la produzione dei nuovi barattoli. Onesimo ottiene dal Sindaco, dal Capitano e dai paesani la solidarietà per sfuggire a Gunther. Raimundo incontra Antonita con un cesto pieno dei fiori preferiti da sua moglie Francisca e i suoi sospetti si rafforzano. Damian propone ad Alicia l’idea di assaltare e svaligiare il furgone che trasporta il denaro per le banche. La ragazza gli chiede però di chiedere a Matias cosa ne pensi. Marcela intanto ribadisce alla sua rivale di aver vinto lei!

Puntata di Mercoledì 2 settembre 2020

La Casona è piena di ospiti per festeggiare il fidanzamento di Rosa e Adolfo. Mentre Isabel propone a Rosa di trasferirsi a L'Habana una volta sposata – per far infuriare Don Ignacio – Adolfo chiama Marta accanto a sé dicendo che ha un annuncio da fare. Ancora una volta il De Los Visos mette in difficoltà la sua futura sposa, che crede che il suo fidanzato voglia annunciare di amare la sorella. In realtà il ragazzo rivela a tutti che Marta è stata scelta come damigella d'onore e la festa si svolge senza intoppi. Intanto migliorano le condizioni di salute di Pablo. Alicia rivela a Matias di aver avuto un duro scontro con Marcela. Raimundo torna a L'Habana e dice alla Marchesa di essere al corrente dei suoi acquisti immobiliari.

Puntata di Giovedì 3 settembre 2020

Alla Villa arriva Iñigo e questa visita getta nel panico Antoñita. La ragazza cerca di impedire che il campomastro esca in giardino dove si trova Francisca. Le sue scuse sono inutili tanto che il Maqueda continua per la sua strada, desideroso di parlare con Isabel. Il capomastro trova la Marchesa in giardino mentre parla con il Capitano Huertas e della Montenegro non c'è traccia. Matias boccia la proposta della rapina al furgone portavalori proposta da Damian mentre Marta va a La Habana per parlare con Adolfo e chiedergli di smetterla di tormentarla. Poi lo prega di occuparsi di Rosa e di renderla felice.

Puntata di Venerdì 4 settembre 2020

Marta informa sua sorella di aver chiesto ad Adolfo di occuparsi di lei ma Rosa ammette che il suo fidanzato ha occhi solo per lei. Raimundo riceve una misteriosa telefonata e subito dopo aver salutato Marcela e Matias, parte per andare a cercare Francisca. Ignacio e Urrutia sono sorpresi dalla bravura di Marta, che ha appena risolto un problema che da tempo loro non riuscivano a risolvere. Intanto Manuela, insospettita dal comportamento di Carolina, la segue e la sorprende in soffitta con Pablo.

Puntata di Sabato 5 settembre 2020

La cameriera accetta di mantenere il loro segreto e di non farne parola con Ignacio. Encarnacion può così finalmente confidare all'amica di sapere da tempo di Carolina e Pablo e del loro grande amore. Intanto il Capitano Huertas arriva alla Casona alla ricerca di Pablo e Manuela fa capire a Don Ignacio che non deve far perquisire la casa. L'imprenditore mangia la foglia e capisce che c'è sotto qualcosa. Scoperto il segreto della figlia si impegna ad aiutare il suo figlioccio a sfuggire dalla pena capitale. Intanto Alicia si scontra per caso con Tomas. Lui si scusa mentre lei lo tratta male.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.