Il Segreto Anticipazioni dal 30 novembre al 6 dicembre 2020: Francisca e Raimundo vogliono morire insieme!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Il Segreto in onda dal 30 novembre al 6 dicembre 2020. Ecco le Anticipazioni delle puntate per questa settimana.

Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana dal lunedì al venerdì alle 16.20 e la domenica alle 14.35.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 30 novembre al 6 dicembre 2020

Puntata di Lunedì 30 novembre 2020

Rosa, confusa da donna Isabel, pensa di uccidere il padre, credendo che sia sua la colpa di tutti i suoi problemi. Premerà il grilletto? Interrotta mentre sta per farlo, la ragazza rivolge la pistola contro se stessa e poi contro donna Isabel. Damian, sfuggito all’arresto, vuole vendicarsi di Matias. Alicia, infuriata con Matias per averla fatta passare per una spia, dà rifugio a Damian. Francisca, viste le condizioni di Raimundo, chiede a Mauricio di aiutarla a porre termine alla sua vita insieme a Raimundo.

Puntata di Martedì 1 dicembre 2020

Manuela tenta di riavvicinarsi a Encarnacion, ma lei non vuole contatti con la Villa, di nessun tipo. Intanto, in casa sua, Alicia nasconde Damian. Tutti sono convinti che donna Francisca voglia suicidarsi insieme a Raimundo, in un ultimo gesto romantico e liberatorio. Marta torna a Puente Viejo con una grande notizia...

Puntata di Mercoledì 2 dicembre 2020

Marta, tornata a Puente Viejo con Ramon dopo averlo sposato in segreto, dà la notizia a tutta la famiglia. Don Ignacio, all’inizio arrabbiato per non essere stato consultato, dà la sua benedizione. Rosa, invece, continua a sospettare della sorella. In una sala segreta, una strana congrega di uomini incappucciati, si riuniscono. Matias, ammesso di essere un infiltrato del governo, propone ad Alicia un accordo per far uscire il padre dal carcere.

Puntata di Giovedì 3 dicembre 2020

Rosa, sospettando di Marta, nonostante il matrimonio con Ramon, organizza un incontro con Adolfo, per metterla alla prova. Don Filiberto, dopo un incontro con Mauricio, si deprime al punto da dimenticare i suoi doveri da sacerdotali. Alicia, parla a Encarnacion dell’accordo che le ha proposto Matias. Donna Francisca, invece, sta pensando ad un piano misterioso.

Puntata di Venerdì 4 dicembre 2020

Donna Francisca mette in atto il suo piano: non aveva alcuna intenzione di uccidere Raimundo, ma nel lasciare per sempre La Habana per trasferirsi in paese. Hipolito e Onesimo continuano a indagare su Estefania. Tomas stanco di essere l'eterno secondo, rispetto a suo fratello, affronta la madre. Lei, furiosa, le confessa che lo odia per colpa di suo padre, rivelandogli che lui e Adolfo sono solo fratellastri.

Puntata di Domenica 6 dicembre 2020

Don Filiberto, in procinto di assalire Mauricio per ucciderlo, viene rapito da alcuni uomini. Al suo risveglio si ritrova in un sotterraneo, incatenato. Alla Villa arriva un telegramma dall’Austria, che annuncia l’imminente arrivo di Donna Begoña, dimessa dalla clinica psichiatrica.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.