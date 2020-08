Il Segreto Anticipazioni dal 3 al 7 agosto 2020: Juan in fin di Vita, Soledad si suicida!

Anticipazioni TV

Ecco le Anticipazioni de Il Segreto per le Puntate in Replica della Prima Stagione in onda dal 3 al 7 agosto 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la l’ultima settimana di luglio dal lunedì al sabato alle 15.40.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 3 al 7 agosto 2020

Puntata di Lunedì 3 agosto 2020

La famiglia Castañeda è costretta a lasciare Puente Viejo nonostante le terribili condizioni di Juan, ma prima di partire Ramiro e Alfonso decidono di dare una lezione a Mauricio, colpevole di aver ridotto in fin di vita il povero ragazzo. La città vive con trepidante attesa l’arrivo del principe Alfonso XIII, ma verrà ben presto delusa… Soledad continua a confidarsi con Mercedes e ad essere ingannata da lei, la cugina le sta raccontando solo bugie. Nel frattempo, Sebastián salda il debito di Raimundo nei confronti del malvagio Pardo e fa delle importanti promesse a suo padre.

Puntata di Martedì 4 agosto 2020

Pepa rivela a Tristan che Martin non è figlio suo e di Angustias, ma lui non da credito alle parole della Levatrice, la quale, è costretta a mettersi in cerca del rapporto dell’ospedale psichiatrico che attesta che Angustias non ha mai partorito, per confermare le sue affermazioni. Purtroppo il documento sembra essere ormai perso. Sebastian propone al padre Raimundo e alla sorella Emilia un nuovo modo per dirigere i lavori della locanda, mentre Donna Francisca manda in avanscoperta Pedro per conoscere i progetti del figlio di Raimundo. Soledad sta pensando a un piano per scappare dalla villa e chiede aiuto a Pepa. Alla Casona, senza i Castañeda, le cose vanno a male e Donna Francisca è disperata. Pedro e Dolores, nel frattempo, speculano sui prezzi dei prodotti del loro emporio.

Puntata di Mercoledì 5 agosto 2020

Soledad, aiutata da Pepa, è decisa a portare a termine il suo piano pronta anche a rischiare la vita pur di fuggire da Donna Francisca e ritrovare il suo amore Juan. Angustias, in pensiero dopo l’incontro di Tristan con il medico, conduce Martín al Salto dell’Angelo, un pericoloso burrone in una zona fuori mano. Ottime notizie per la famiglia di Don Raimundo: si occuperanno loro di rifocillare gli uomini della guardia del principe.

Episodio di Giovedì 6 agosto 2020

Pepa e Tristán corrono al burrone per fermare Angustias, andata lì con Martin, e la convincono a non fare sciocchezze. Intanto, in paese le persone sono vicine al collasso economico, a causa dei prezzi troppo alti dei beni di primo consumo. Don Anselmo e Raimundo si domandano a chi possa giovare questa situazione e Don Anselmo comprende che dietro ci sono i Mirañar. Raimundo va allora da Hipolito per scoprire se Pedro c’entra qualcosa con tutta la faccenda. Alberto, il medico, riceve una lettera contenente informazioni su Pepa, ma quando lui le chiede di leggerla, lei ammette di non esserne capace. Soledad si da malata, ma è solo una farsa. Mercedes però insospettisce e informa Francisca, la quale scopre il piano della figlia e ne impedisce il trasferimento in ospedale. Soledad allora, prende del veleno…

Episodio di Venerdì 7 agosto 2020

L'aumento dei prezzi causa una seria situazione di disagio in Paese. Sebastián confida al suo amico Tristán di voler aprire un’azienda che produce conserve. Don Anselmo intanto, approfitta dei sentimenti che Hipólito prova per Emilia, per raggiungere il suo scopo. Le condizioni di Soledad peggiorano e suo fratello va in paese, affrontando la tempesta, per cercare una cura, ma torna a mani vuote. Preoccupata per Tristán e afflitta dal senso di colpa per quanto accaduto a Soledad, Pepa esce a cercare il Castro...

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.