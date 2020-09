Il Segreto Anticipazioni dal 28 settembre al 4 ottobre 2020: Marcela è incinta, ma la notizia la turba! Perché?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Il Segreto in onda nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2020. Scopriamo cosa succede…

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Segreto per le Puntate Inedite della soap in onda dal 28 settembre al 4 ottobre 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi in onda la terza settimana di settembre dal lunedì al venerdì alle 16.10.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2020

Puntata di Lunedì 28 settembre 2020

Inigo riferisce a Tomas di aver scoperto che un'altra miniera di ferro è pronta ad offrire a Don Ignacio le forniture di minerale ad un prezzo più vantaggioso.

Puntata di Martedì 29 settembre 2020

Tomas mette da parte i dissapori e assume Alicia come contabile della miniera. Adolfo mette alle strette Marta, ma lei non si lascia intimorire e minaccia di usare i suoi poteri di consigliera per sanzionare la miniera. Nel frattempo però, Tomas prega Adolfo di lasciare la fabbrica e tornare a gestire la miniera. Francisca cena con i figli di Isabel. Matias rivela a Marta di aver ascoltato il suo racconto di quanto accaduto con Adolfo e si complimenta con lei. Rosa si reca in municipio per affrontare Marta, è furiosa con lei per il licenziamento di Adolfo.

Puntata di Mercoledì 30 settembre 2020

Rosa, accecata dalla gelosia finisce per avere con Marta un violento faccia a faccia. Mauricio va da Adolfo e Tomas per trovare un accordo vantaggioso per entrambi. Isabel rientra finalmente a Puente Viejo. Antonita la informa su quanto accaduto e la rivela che Adolfo e Tomas sanno che Francisca si nasconde all'Habana. Don Ignacio chiede un favore importante a Urrutia: vorrebbe che l'uomo convincesse Pablo a tornare a lavorare in fabbrica. Isabel si prende un brutto spavento in miniera.

Puntata di Giovedì 1 ottobre 2020

Pablo sa che Urrutia conosce il nome di sua madre e insiste perché glielo riveli, ma lui gli dice di rivolgersi a Ignacio. Inigo scopre che Isabel è tornata e va a salutarla, ma viene accolto con estremo distacco. Adolfo incontra per caso Marta e cerca ancora una volta di sedurla. Mauricio si accorge che c'è qualcosa che sembra turbare Marcela.

Puntata di Venerdì 2 ottobre 2020

Damian protesta contro i turni di lavoro imposti da Urrutia. Isabel intanto prova a consigliare Adolfo, invitandolo ad ascoltare il suo cuore e a non sposare Rosa se non la ama. Francisca pianifica con Isabel il suo ritorno a Puente Viejo. Mauricio in pensiero per Marcela le chiede il motivo della sua evidente preoccupazione.

Puntata di Domenica 4 ottobre 2020

Marcela confessa a Mauricio di essere incinta. L'uomo è contento per lei, ma la ragazza invece sembra disperata. Carolina e Pablo capiscono di dover ormai rinunciare alla loro storia d'amore. Hanno infatti scoperto di essere fratelli. Alicia ascolta una chiacchierata tra Adolfo e Tomas e pensa, erroneamente, che vogliano cacciarla. Pablo nota che qualcuno lo sta spiando.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.