Il Segreto Anticipazioni dal 27 al 31 luglio 2020: Juan in fin di vita!

Anticipazioni e Trame delle puntate della Prima Stagione della Soap Il Segreto in onda nella settimana dal 27 al 31 luglio 2020.

Ecco le Anticipazioni de Il Segreto per le Puntate in Replica della Prima Stagione in onda dal 27 al 31 luglio 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la l’ultima settimana di luglio dal lunedì al sabato alle 15.40.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 27 al 31 luglio 2020

Puntata di Lunedì 27 luglio 2020

Pepa, messa spalle al muro da don Anselmo, continua a negare. Il sacerdote allora si impegna a trovare prove che confermino i suoi ricordi. Ma la levatrice sa come impedirgli di rivelare a tutti la verità sul suo conto: punta tutto sul segreto confessionale. Intanto Tristan si procura il certificato di morte del padre, sperando di ottenere risposta ai dubbi che lo attanagliano. Sebastian si offre di pagare il debito di Raimundo con l’usuraio, ma lui rifiuta. Donna Francisca accusa i primi sintomi di una banale influenza e Pepa ne approfitta per convincerla a scegliere finalmente un nuovo medico in sostituzione del defunto don Julian.

Puntata di Martedì 28 luglio 2020

Alberto Guerra è il nuovo medico arrivato in città per sostituire don Julián, ma i pazienti, scontenti delle sue cure, decidono di continuare a rivolgersi a Pepa. Tristán intanto, continua ad indagare sulla morte del padre, ma quando vede che tutte le persone della casa gli danno la stessa versione dei fatti, decide di rinunciare. Pepa confessa tutta la sua storia a don Anselmo e spera che l’uomo, vincolato dal segreto del confessionale, non la renda pubblica. Sebastián deciso ad aiutare suo padre Raimundo, consiglia di proporre a Pardo i terreni al posto della locanda come garanzia del prestito. Sarà lui stesso a contrattare. Hipólito suggerisce al padre come organizzare il ricevimento per la venuta in paese del principe Alfonso. Nella villa arriva anche Mercedes, la cugina orfana di Tristán e Soledad.

Puntata di Mercoledì 29 luglio 2020

L’incontro tra Pepa e Alberto, il nuovo medico di Puente Viejo, è burrascoso: hanno entrambi un carattere forte che li porta allo scontro. Tristan continua a cercare la verità sulla morte del padre e confida i suoi sospetti a Sebastian, che nel frattempo, cerca di risolvere la questione di Raimundo. Donna Francisca è furiosa, ha infatti scoperto che Juan e Soledad hanno passato la notte insieme. La Signora ordina quindi al fidato Mauricio di punire severamente Juan, che viene picchiato a morte e lasciato a terra privo di sensi.

Episodio di Giovedì 30 luglio 2020

Juan è ridotto in fin di vita, il medico Alberto raccomanda a Rosario e Pedro di non muoverlo perché potrebbe essergli fatale. Ma Donna Francisca non mostra alcuna pietà e li obbliga a lasciare le sue proprietà immediatamente: tutta la famiglia Castañeda viene cacciata per sempre dalla Villa. Tristán cerca invano di opporsi alla decisione di sua madre. Donna Francisca è pronta a punire anche Raimundo, reo di aver fatto ubriacare i suoi operai, per questo contatta Pardo. Pepa e Alberto trovano un punto di incontro e il medico è grato alla levatrice per il suo prezioso aiuto. Dolores e Pedro sono molto indaffarati nell’organizzazione del ricevimento per il principe Alfonso XIII. Angustias è sempre più accanita contro Pepa e, dopo uno scontro con la levatrice, accusa un malore.

Episodio di Venerdì 31 luglio 2020

La famiglia Castañeda è costretta a lasciare Puente Viejo nonostante le gravi condizioni di Juan, ma prima di partire Ramiro e Alfonso decidono di farla pagare a Mauricio. La città vive con trepidante attesa l’arrivo del principe Alfonso XIII, ma anticipazioni rivelano che verrà purtroppo delusa… Soledad si confida con Mercedes, ignara che la ragazza la stia ingannando. Nel frattempo, Sebastián salda il debito di Raimundo nei confronti del malvagio Pardo e fa delle importanti promesse a suo padre.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.