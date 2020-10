Il Segreto Anticipazioni dal 26 ottobre all'1 novembre 2020: Rosa è incinta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame delle Puntate Inedite della Soap Il Segreto in onda nella settimana dal 26 ottobre all'1 novembre 2020. Ecco le Anticipazioni delle puntate per l'ultima settimana di ottobre.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Il Segreto per le Puntate in onda dal 26 ottobre all'1 novembre 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 16.20.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 26 ottobre all'1 novembre 2020

Puntata di Lunedì 26 ottobre 2020

Matias, dopo aver puntato una pistola contro Mauricio, ottiene le informazioni che voleva, anche se sono ben diverse da quelle che pensava di ricevere. Mauricio, nel frattempo, deve fare i conti anche con don Filiberto, a cui ha tagliato i fondi comunali per la chiesa. Il sacerdote ha organizzato una protesta in piazza contro il Sindaco. Don Ignacio deve gestire la difficoltà delle ricerche della madre di Pablo, ma anche il giornalista di Bilbao, Alberto Santos, che continua a ficcare il naso nei suoi affari. Tiburcio fa ritorno a Puente Viejo, ma sembra molto spaesato. Juan Montalvo, si reca in una bisca per distrarsi, ma al tavolo da gioco fa scottanti rivelazioni sul suo passato.

Puntata di Martedì 27 ottobre 2020

Don Filiberto, dopo un'animata discussione con Mauricio, tornando a casa viene aggredito da alcuni uomini a volto coperto e tutti i sospetti ricadono sul Sindaco. Don Ignacio deve fare i conti con i guai legati all'incidente in fabbrica, al giornalista ficcanaso e ora anche con Marta e Adolfo, che ha sorpreso mentre si baciavano. Tiburcio non ricorda nulla sulla sua scomparsa. Iñigo, controllando l’auto dopo l’incidente, scopre che lo sterzo è stato manomesso, Isabel teme che dietro possa esserci Mauricio comandato da donna Francisca.

Puntata di Mercoledì 28 ottobre 2020

Maqueda, dopo l'incidente che ha coinvolto lui e Tomas, scopre che lo sterzo è stato manomesso con l'intento di far finire la vettura fuori strada. In casa Mirañar, Tiburcio non ricorda ancora cosa nulla, mentre Onesimo, ormai incaponitosi con il “meridiano di Puente Viejo”, traccia una linea a terra che divide tutto il paese. Rosa è sconvolta e non vuole parlare con la sorella, nonostante Manuela cerchi di farle riavvicinare facendo ricadere tutte le colpe su Adolfo. Rosa a quel punto rivela di essere incinta di Adolfo. Quest’ultimo decide di unirsi all’amico Juan Montalvo alla bisca, ma presto si ritrova solo, Juan è scappato dopo essere stato riconosciuto da un gruppo di criminali.

Puntata di Giovedì 29 ottobre 2020

Marta e Manuela sono sotto shock per la rivelazione di Rosa. A rendere più grave la situazione è la notizia che il povero Adolfo, rimasto coinvolto in una sparatoria, è ricoverato in ospedale e rischia di morire. Hipolito si rivolge al Capitano Huertas per cercare di scoprire cosa sia successo a Tiburcio, che continua a non ricordare nulla. Don Filiberto e Mauricio si ritrovano nuovamente l'uno contro l'altro. Nel frattempo Raimundo, fugge dalla casa in cui è stato sequestrato, mentre i suoi carcerieri sguinzagliano i cani sulle sue tracce.

Puntata di Venerdì 30 ottobre 2020

Adolfo viene operato per rimuovere il proiettile e la marchesa si mette a disposizione per donare il sangue a suo figlio, impedendo a Tomas di fare altrettanto. Il ragazzo è salvo, ma non è ancora tempo di festeggiare, il Capitano Huertas si reca infatti a La Habana per arrestare Juan Montalvo. Rosa, incinta di Adolfo, insiste per sposarsi quanto prima e intima alla sorella Marta di lasciare Puente Viejo. Anche don Ignacio viene informato della condizione della figlia.

Puntata di Domenica 1 novembre 2020

Carolina, spaventata che Pablo possa lasciare la Villa per seguire la madre, continua ad insistere per conoscerla meglio. L'astio tra Mauricio e don Filiberto cresce ulteriormente e il Capitano Huertas non sa più come arginare il conflitto. Raimundo è ancora in fuga inseguito dai segugi di donna Eulalia...

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.