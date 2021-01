Il Segreto Anticipazioni dal 25 al 29 gennaio 2021: Gli Arcangeli rivendicano l'attentato de La Puebla. Per Alicia è guerra!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Segreto per le Puntate in onda dal 25 al 29 gennaio 2021 su Canale 5. Ricapitoliamo dunque cosa succede, il Riassunto e le Trame per le Puntate de Il Segreto in onda questa settimana dal lunedì al venerdì alle 17.00.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 25 al 29 gennaio 2021

Puntata di Lunedì 25 gennaio 2021

Emilia, decisa a portare Raimundo in una clinica per sottoporlo ad un trattamento che potrebbe aiutarlo, coinvolge Matias nel suo piano. Nel frattempo Alicia, sopravvissuta all’attentato de La Puebla in cui ha perso la vita Julio Barreiros, torna finalmente a Puente Viejo

Puntata di Martedì 26 gennaio 2021

La setta degli Arcangeli rivendica pubblicamente l’attentato de La Puebla, provocando il ritiro dalla corsa alla carica di sindaco di molti candidati repubblicani. Ma Alicia, benché spaventata, è ora più motivata che mai a difendere i suoi ideali di libertà contro gli oppressori del popolo.

Puntata di Mercoledì 27 gennaio 2021

Don Ignacio riesce ad ottenere un colloquio con Urrutia, che lo incolpa di quanto accaduto a Bilbao e della situazione in cui si trova. Donna Isabel cerca invece di riavvicinarsi a Iñigo, ma l'uomo non è più disposto a sottostare alle pretese della Signora e così la lascia da sola nel giardino. Marta e Ramon invece aspettano un figlio, ma la giovane non sembra affatto entusiasta e pressa il compagno affinché facciano ritorno a Bilbao. Saputo della gravidanza di Marta, Adolfo esterna a tutti la sua felicità, ma dentro di sé è molto preoccupato.

Puntata di Giovedì 28 gennaio 2021

Nella tenuta de La Habana, Donna Isabel riceve la visita inattesa del suo amante francese, nonché probabile padre di Adolfo, Jean Pierre. A Puente Viejo fa invece il suo ingresso Lazaro Campuzano, il gemello del defunto scagnozzo di Donna Eulalia, pronto a vendicare la morte del fratello.

Puntata di Venerdì 29 gennaio 2021

Don Filiberto acconsente a rimanere all'interno degli Arcangeli, ma pretende che gli venga rivelata l'identità di tutti gli altri membri. Nel frattempo, Emilia viene sorpresa mentre tenta di portare Raimundo alla clinica da Donna Francisca, che le punta contro una pistola.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 17.00.