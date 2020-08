Il Segreto Anticipazioni dal 24 al 28 agosto 2020: Pepa viene arrestata!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Segreto per le Puntate in Replica della Prima Stagione in onda dal 24 al 28 agosto 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda l’ultima settimana di agosto dal lunedì al venerdì alle 15.40.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 24 al 28 agosto

Puntata di Lunedì 24 agosto 2020

Pepa viene accusata di aver ucciso il figlio di Tristan e Angustias che, insieme a Donna Francisca, vogliono un'immediata esecuzione per avere giustizia.. Tristan, sconvolto dalla perdita del neonato, è molto confuso e non sa a chi credere. Mentre Sebastian cerca un avvocato per scagionare la levatrice e Hippolito si fida ingenuamente del Becchino, Juan scopre l'infedeltà di Soledad. La ragazza cerca, in vano, il suo amato mentre il Marchese e Mercedes tramano per dividerli per sempre.

Puntata di Martedì 25 agosto 2020

Pepa rivela ad Angustias che Martin è suo figlio, gettandola in uno stato confusionale. Nel frattempo, la levatrice è molto depressa e sconvolta per il volta faccia di Tristan, che sembra non essere completamente sicuro della sua innocenza. Mentre Tristan interroga Martin, che gli rivela il vero volto dell'assassino, Soledad cerca di contattare Juan per un chiarimento, grazie alla complicità di Rosario e Mariana. Il giovane, tuttavia, è profondamente ferito e non vorrà avere alcun contatto con lei...

Puntata di Mercoledì 26 agosto 2020

Martin svela a Tristan di aver visto Felisia uccidere il bambino, mentre Pepa si rende conto di aver confessato di essere la madre del bambino proprio davanti all'assassina. Nel frattempo il Marchese cerca di accelerare le nozze prima che Soledad riesca a contattare Juan e Angustias trova il nascondiglio di Felicia e le due hanno una tremenda discussione. Intanto, il medico informa Francisca e Tristan che Felicia potrebbe ancora provare l'impulso di uccidere e che la prossima vittima potrebbe essere proprio Martin!

Puntata di Giovedì 27 agosto 2020

Tristan corre in soccorso di Martin che ha scoperto che Felisia ha ucciso il suo bambino, sotto diretto ordine di Angustias. Mentre il Marchese prosegue i preparativi delle nozze conSoledad, pur sapendo che la ragazza è ancora innamorata di Juan, Tristan costringe Donna Francisca a scagionare Pepa, rivelandole la verità. Angustias viene cacciata da casa Montenegro, mentre Pepa esce finalmente di prigione e trova Albertoad aspettarla. La levatrice, ora, dovrà confrontarsi con Trsitan, che ha dubitato della sua innocenza.

Puntata di Venerdì 28 agosto 2020

Pepa è salva ma non ha dimenticato che Tristan ha dubitato di lei e, nonostante lui implori perdono, la levatrice non ha intenzione di continuare la loro storia d'amore. Intanto, Juan è deciso a riprendere Soledad e vuole mostrare a tutto il paese che è vivo, nonostante il pericolo che potrebbe rappresentare il desiderio di vendetta di Donna Francisa. Mentre Hippolito cerca di far scagionare i suoi genitori, contattando un giornalista, Anguistias finge di essere d'accordo con il dottore, che le prescrive un ricovero in sanatorio, per correre da Pepa armata di un coltello.

