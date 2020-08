Il Segreto Anticipazioni dal 24 al 28 agosto 2020: Pepa finisce in Carcere per Omicidio

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle puntate della Prima Stagione della Soap Il Segreto in onda nella settimana dal 24 al 28 agosto 2020. Scopriamo cosa succede…

Trame de Il Segreto per la settimana dal 24 al 28 agosto

Puntata di Lunedì 24 agosto 2020

Juan Castaneda torna in cerca di Soledad. Mercedes continua ad indagare sul passato del Marchese, scoprendo che la sorella avrebbe dovuto convolare a nozze con Salvador Castro. Il desiderio di vendetta contro la famiglia di Donna Francisca ora è più chiaro: Salvador abbandonò all’altare la sorella del Marchese, che si tolse la vita non potendo sopportare il dolore! Mentre Emilia scopre delle vecchie lettere del padre che la incuriosiscono, Hipólito inizia ad essere insoddisfatto del suo lavoro di fotografo.

Puntata di Martedì 25 agosto 2020

Angustias ha affrontato un parto molto difficile e il suo bambino presenta problemi respiratori molto preoccupanti. Tristan apprende le precarie condizioni di salute del neonato e convince Angustias a chiedere aiuto a Pepa. I due, tuttavia, vengono colpiti da un tragico evento: il neonato è rinvenuto senza vita e tutti i sospetti ricadono sulla levatrice!

Puntata di Mercoledì 26 agosto 2020

Soledad e Juan si incontrano di nascosto, ma il Marchese capisce che la giovane è innamorata di lui. Così, l’uomo le permette di rompere il fidanzamento e il loro patto, a patto che lei gli presenti l’uomo che ama. Intanto, alla locanda, Raimundo accusa un malore improvviso dopo aver sentito il racconto di Facundo, sfruttato da Sebastian insieme agli altri agricoltori.

Puntata di Giovedì 27 agosto 2020

Accusata di aver assassinato il bambino di Tristan e Angustias, Pepa viene rinchiusa in prigione e rischia di essere condannata a morte. Mentre i Mirañar godono delle attenzioni dei concittadini, a causa di una falsa voce che li vuole vicini alla famiglia Reale, il Marchese riesce ad incontrare Juan con l’inganno e rivela all’uomo che Soledad si è concessa a lui. Confusa dagli eventi, Angustias si reca in prigione per parlare con Pepa e scopre che, il bambino che lei stessa ha rubato ad Elvira Castro durante l’incendio, è suo figlio figlio.

Puntata di Venerdì 28 agosto 2020

Angustias e Francisca vogliono far giustiziare Pepa, accusata di aver ucciso il neonato.Tristan, sebbene molto confuso dalla situazione, chiede a Martin di aiutarlo a scagionare la levatrice. Intanto, il Marchese e Mercedes ordiscono un perfido piano per allontanare Soledad e Juan, deluso dalle recenti scoperte sulla sua amata.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.