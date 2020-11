Il Segreto Anticipazioni dal 23 al 27 novembre 2020: Raimundo è vivo, ma versa in condizioni disperate!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame delle Puntate Inedite della Soap Il Segreto in onda dal 23 al 27 novembre 2020. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la prossima settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Il Segreto per le Puntate in onda dal 23 al 27 novembre 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 16.20.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 23 al 27 novembre 2020

Puntata di Lunedì 23 novembre 2020

Donna Francisca convoca il Capitano Huertas per comunicargli che si unirà alle operazioni di ricerca di Raimundo, anzi, ne prenderà il comando. Isidoro parlando di Matias, confessa a Damian di avere forti sospetti sulla lealtà del ragazzo. Donna Isabel scopre che don Filiberto potrebbe rivelarsi un valido alleato contro la Montenegro.

Puntata di Martedì 24 novembre 2020

Rosa, certa del fatto che Adolfo non la ami, gli chiede di annullare il matrimonio, ma lui riesce a rassicurarla e a convincerla a procedere con i preparativi. La ragazza continua intanto a mostrare segni di chiaro squilibrio mentale. Alicia, spinta da Encarnacion, decide di candidarsi alle elezioni municipali. Mauricio cerca però di scoraggiarla, convinto che la politica non sia cosa da donne. Raimundo è stato finalmente ritrovato. Il Capitano Huertas ha un mandato di arresto per Jesus Urrutia, l'accusa è omicidio.

Puntata di Mercoledì 25 novembre 2020

Con Urrutia in cella, tutti si concentrano su di lui. Don Ignacio tenta di fare il possibile per farlo scarcerare, schierando i suoi avvocati. Raimundo torna a casa è vivo, ma è in stato catatonico. Alicia, pronta a parlare con Isidoro, lo sorprende in un’imboscata.

Puntata di Giovedì 26 novembre 2020

Alicia ottiene le informazioni desiderate su Matias: Isidoro le dimostra il suo coinvolgimento del ragazzo nella lotta alla repubblica, ma la ragazza stenta comunque a crederci. Raimundo preoccupa tutto il paese, la sua condizione non sembra migliorare. Rosa è ossessionata dall’organizzazione del matrimonio, mentre Encarnacion decide di abbandonare la Villa, lasciando il lavoro al servizio dei Solozabal. E' guerra tra Ignacio e María Jesus, ma Pablo si schiera con il padre.

Puntata di Venerdì 27 novembre 2020

Alicia, si trova a fare i conti con il tradimento di Matias nei confronti della “causa”: è stato lui a far arrestare Isidoro e a farla passare come complice dell'uomo. Rosa, senza più alcun appoggio in famiglia, cerca consolazione in donna Isabel, che però la manipola spingendola a credere che la colpa di ogni disgrazia sia Ignacio e che sarebbe meglio liberarsene. Le condizioni di Raimundo, intanto, restano disperate.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.