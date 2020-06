Il Segreto Anticipazioni dal 22 al 27 giugno 2020: La Storia di Pepa

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle puntate della Prima Stagione della Soap Il Segreto in onda nella settimana dal 22 al 27 giugno 2020. Scopriamo cosa succede, ecco il Riassunto degli episodi...

Ecco le Anticipazioni de Il Segreto per le Puntate in Replica della Prima Stagione in onda dal 22 al 27 giugno 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la quarta settimana di giugno dal lunedì al sabato alle 15.40.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 22 al 27 giugno 2020

Puntata di Lunedì 22 giugno 2020

Spagna, 1896: Pepa è una giovane levatrice al servizio di una ricca coppia di proprietari terrieri. Ha un carattere forte, ma è molto ingenua in amore, infatti si innamora di Carlos e inizia una relazione con lui. La ragazza e la sua Signora restano entrambe incinta e partoriscono lo stesso giorno. Il bambino di Pepa è sano, quello di Elvira invece nasce morto. La donna a quel punto ricatta Carlos: lo manderà via e lo priverà di tutto il denaro se non sostituisce il neonato morto con quello della levatrice. Così, mentre Pepa dorme, Carlos scambia i bambini. Pepa se ne accorge, ma non riesce a fare nulla: espulsa dal paese, picchiata e in fin di vita, si arma di coraggio e promette di riprendersi un giorno il bambino.

Puntata di Martedì 23 giugno 2020

Spagna 1902: da sei anni ormai Pepa esercita il suo lavoro di levatrice. Il suo passato l'ha resa diffidente nei confronti degli uomini. Il lavoro però la porta a Puente Viejo dove viene assunta da una certa Francisca Montenegro. Per conto della Signora le viene affidato il compito di aiutare tutte le braccianti gravide della tenuta e soprattutto assistere il parto di Angustias, la nuora di Francisca, una donna cagionevole di salute e con un brutto carattere. Ma giunta a Puente Viejo, Pepa, conosce anche un'altra persona, Tristan, un bel militare che in un attimo riesce a cancellare la storica diffidenza della levatrice nei confronti degli uomini. I due trascorrono una notte intera insieme, ma al mattino Pepa scopre che si tratta del marito di Angustias.

Puntata di Mercoledì 24 giugno 2020

Tristan si ammala, le sue condizioni peggiorano di ora in ora. All'inizio il medico, don Julian, tranquillizza Francisca diagnosticando un malore passeggero, ma la situazione si fa inspiegabilmente grave e il dottore è costretto ad avvisare Francisca di chiamare subito un sacerdote per l'estrema unzione. Pepa però, decide di non arrendersi e si mette immediatamente all'opera per preparare un infuso che lo guarisca. Viene purtroppo sorpresa da Angustias mentre tenta di somministrarglielo...

Episodio di Giovedì 25 giugno 2020

Pepa viene allontanata con forza dal letto di Tristan e cacciata di casa. Francisca le intima di non lasciare il villaggio, se Tristan infatti dovesse morire verrà considerata responsabile dell'omicidio del giovane. Prima di essere sbattuta fuori, Pepa consegna la medicina a Soledad chiedendole di somministrane alcune gocce al fratello durante tutto il corso della notte. Soledad segue le istruzioni della levatrice, cura Tristan e lui si rimette. Francisca organizza una grande festa per il figlio e si premura di ringraziare Pepa. Anche Tristan vuole ringraziare la sua salvatrice e rivelarle ciò che prova, così torna a cercarla, ma lei lo respinge.

Episodio di Venerdì 26 giugno 2020

Pepa ne è sicura: Martin è suo figlio, il primogenito di Angustias è il bambino che le fu strappato sei anni prima da Elvira e Carlos Castro. Inizia quindi a fare delle ricerche e scopre che Carlos, ormai morto, è il figlio di primo letto di Salvador Castro, marito di Francisca. Certa quindi di essere la madre del piccolo lo rapisce e tenta di lasciare Puente Viejo.

Episodio di Sabato 27 giugno 2020

Pepa è pronta a fuggire con il piccolo Martin, quando lui chiede di Angustias. La giovane levatrice allora ci ripensa e lo riporta a casa Montenegro, dove intanto tutti sono in apprensione per la sua scomparsa. Angustias mostra estrema gratitudine nei confronti di Pepa che e vuole ripagarla per aver ritrovato suo figlio, ma la ragazza rifiuta. Pepa resta sola con il suo tormento e un pensiero la assilla: Tristan conosce la verità su Martin?

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.