Il Segreto Anticipazioni dal 20 al 25 settembre 2020: Don Ignacio confessa. Pablo è suo figlio!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Il Segreto in onda nella settimana dal 20 al 25 settembre 2020. Scopriamo cosa succede…

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Segreto per le Puntate Inedite della soap in onda dal 20 a 25 settembre 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi in onda la terza settimana di settembre dal lunedì al venerdì alle 16.10.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 20 al 25 settembre 2020

Puntata di Domenica 20 settembre 2020

Pablo interrompe il suo viaggio e ritorna alla Villa sconvolto. Il ragazzo sorprende sia Don Ignacio che Marta con il suo racconto: mentre lasciava Puente Viejo si è accorto che due uomini armati lo seguivano per ucciderlo. Tutte e tre le sorelle Solozobal si schierano dalla parte del ragazzo mentre Don Ignacio cerca di spingere il figlioccio a lasciare di nuovo, e velocemente, la loro casa. Visto il ritorno di Pablo, Urrutia consiglia a Ignacio di raccontare, il prima possibile, il segreto che sta custodendono ormai da anni. Dolores si occupa della piccola Belen invece che dei pettegolezzi mentre Marta scopre che Mauricio è un uomo molto generoso e attento ai bisogni dei più poveri.

Puntata di Lunedì 21 settembre 2020

I vertici del sindacato sono stati arrestati e sono sotto interrogatorio. Matias informa immediatamente sia Damian che Alicia di quanto successo e comunica poi a Maurcio di aver accettato la carica di Consigliere Comunale. Con lui ci sarò anche Iñigo. Damian sospetta che il Castañeda abbia pensato solo a se stesso e che sia disposto a lasciare i suoi vecchi compagni in difficoltà. Don Filiberto capisce che Antoñita gli ha mentito e torna alla carica recandosi a L'Habana, per scoprire cosa gli stia nascondendo la domestica. Intanto proprio Antoñita comincia a essere spaventata dalle condizioni di salute di Francisca e visto che la Montenegro perde ripetutamente i sensi, decide di chiedere aiuto a Tomas. Dovrà però raccontargli tutta la verità.

Puntata di Martedì 22 settembre 2020

È il momento della verità! Don Ignacio tormentato dai sensi di colpa, confessa a Carolina e Pablo che sono fratelli. Il ragazzo è suo figlio, frutto di una relazione extraconiugale tenuta nascosta per anni. I ragazzi sono sconvolti così come Marta e Manuela, informate poco dopo dallo stesso Ignacio. Intanto Tomas, scoperta Francisca, si affretta a chiamare il medico per curarla. Intanto subbissa Antoñita di domande ma la ragazza riesce a eluderle e a non tradire il segreto di Isabel. Matias intanto, spinto da Alicia e Damian, si attiva per trovare informazioni sulla reale situazione dei sindacalisti arrestati.

Leggi anche Il Segreto Anticipazioni: Un incesto nelle trame della soap

Puntata di Mercoledì 23 settembre 2020

Francisca prova ad ottenere da Antoñita informazioni su Isabel, ma la cameriera non intende dire una parola. Il medico, dopo averla visitata, afferma che Francisca sta bene e ha bisogno solo di riposo. Successivamente la Montenegro conoscerà Adolfo e alla presenza di Tomas darà qualche vaga spiegazione del motivo della sua presenza a La Habana, chiedendo loro di mantenere il segreto. Poco dopo, però, i due faranno capire a Inigo che hanno un ospite (senza dire però il suo nome). Urrutia consiglia a Mauricio di noleggiare un autobus per portare a La Puebla, i paesani appassionati di corrida. Pablo torna in fabbrica ma appena arrivato alla sua scrivania scopre che Adolfo ha preso il suo posto e non la prende per nulla bene.

Puntata di Giovedì 24 settembre 2020

Rosa e Marta chiedono a Don Ignacio se la loro madre sapesse la verità su Pablo. Il Solozobal confessa che sua moglie sapeva del suo tradimento e le ragazze lo accusano di essere stato il responsabile del peggioramento della salute mentale della loro mamma, costretta addirittura a essere ricoverata in sanatorio. Intanto Don Ignacio, ora che il segreto è ormai stato svelato, vuole assumersi le sue responsabilità di padre e dice a Pablo che vuole riconoscerlo legalmente. Intanto Damian scopre da che Tomas vuole assumere un contabile e riferisce ad Alicia quanto appena appreso da Iñigo. La Urrutia intravede in questo, una possibilità di infiltrarsi come talpa a casa De Los Visos.

Puntata di Venerdì 25 settembre 2020

Marta chiede a Tomas di poter partecipare alla raccolta fondi per la realizzazione del progetto Comunale ma Adolfo si intromette e offre alla Solozobal un aiuto, solo se lei gli garantirà delle agevolazioni sulle imposte comunali. La ragazza è indignata ma scopre che l'idea non dispiace a Mauricio. Intanto Iñigo informa Tomas che Don Ignacio ha trovato un'altra miniera che gli potrà offrire il ferro a un prezzo molto più vantaggioso e Adolfo si ingegna per trovare una soluzione. Intanto il Solozobal informa Don Filiberto e il Capitano Huertas che Pablo è suo figlio e che intende riconoscerlo.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.