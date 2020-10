Il Segreto Anticipazioni dal 2 al 6 novembre 2020: Francisca e Isabel alleate contro Eulalia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Il Segreto per le Puntate in onda dal 2 al 6 novembre 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 16.20.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 2 al 6 novembre 2020

Puntata di Lunedì 2 novembre 2020

Don Ignacio, dopo aver saputo che Rosa è incinta, riunisce lei e Marta, per imporsi affinché Adolfo e Rosa si sposino al più presto. Nel frattempo la situazione alla fabbrica continua a peggiorare. Pablo confessa a Don Ignacio di aver rintracciato sua madre, la donna si trova a Puente Viejo già da una settimana e lui è pronto a presentarla alla famiglia. Juan Montalvo, dopo lo scontro a fuoco alla bisca, viene arrestato per omicidio, ma Adolfo testimonia in suo favore e lo fa rilasciare. Raimundo, fuggito dal luogo in cui è stato segregato, continua la sua fuga con i segugi alle calcagna. Marta e Rosa vanno in ospedale da Adolfo, che rimane scioccato nell’apprendere che presto diventerà padre.

Puntata di Martedì 3 novembre 2020

Matias e Marcela sono riusciti a recuperare il loro rapporto, ma lui è preoccupato per Raimundo, che non da segni di vita da troppo tempo. I Mirañar, sono concentrati a tentare di far recuperare la memoria a Tiburcio. Pablo organizza una merenda alla Villa per presentare Maria Jesus, alla sua famiglia. Don Filiberto, ancora in guerra contro Mauricio, preoccupa il Capitano Huertas, che cerca di mettere in guardia il Sindaco. Donna Isabel, sicura che Francisca trami qualcosa contro di lei, entra di nascosto nel padiglione per investigare, ma trova la Montenegro ad aspettarla...

Puntata di Mercoledì 4 novembre 2020

Donna Francisca e donna Isabel intuiscono che dietro alle loro disgrazie, che le hanno portate quasi fino ad eliminarsi a vicenda, c’è donna Eulalia Castro. Questo le spinge ad allearsi, per distruggere l'avversaria. Mentre in casa Solozabal, Maria Jesus viene accolta con una certa freddezza, Adolfo cerca di riavvicinarsi a Marta, nonostante la gravidanza di Rosa, ma lei lo rifiuta. Stessa sorte toccherà a Tomas che, dopo aver confessato a Marcela di amarla ancora, si sentirà dire dalla ragazza che è finita.

Puntata di Giovedì 5 novembre 2020

Marta, decisa ad allontanarsi per sempre da Adolfo, lascia Puente Viejo alla volta di Bilbao. Sarà di Manuela il compito di spiegare a tutti la sua scelta. Parte anche Juan Montalvo, per collaborare con la giustizia nella cattura degli Amaya. Alberto Santos, il giornalista di Bilbao, invece torna con delle prove contro Ignacio e Urrutia. Il mistero sui giorni trascorsi da Tiburcio lontano dalla città, viene svelato quando una donna si presenta alla bottega dicendo di essere la sua nuova amante, ma lui continua a non ricordare nulla. Donna Francisca e Isabel ordiscono un piano per eliminare Eulalia Castro.

Puntata di Venerdì 6 novembre 2020

Donna Francisca e Isabel sono in disaccordo sul piano per eliminare donna Eulalia. Don Ignacio affronta Maria Jesus convinto che la donna nasconda qualche interesse. In casa, intanto, sono tutti tristi per la partenza di Marta, tranne Rosa. Don Filiberto minaccia pubblicamente Mauricio.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.