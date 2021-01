Il Segreto Anticipazioni dal 18 al 24 gennaio 2021: Inigo Maqueda in fin di vita!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Il Segreto in onda dal 18 al 24 gennaio 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per questa settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Segreto per le Puntate in onda dal 18 al 24 gennaio 2021 su Canale 5. Ricapitoliamo dunque cosa succede, il Riassunto e le Trame per le Puntate de Il Segreto in onda questa settimana dal lunedì al venerdì alle 17.00.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 18 al 24 gennaio 2021

Puntata di Lunedì 18 gennaio 2021

Tomas scopre che Maqueda sta prendendo accordi con la persona che complotta contro di lui e accusa Inigo di tradimento. Nel frattempo, prosegue la faida tra Donna Begonia e Manuela, che viene accusata dalla Signora di essere innamorata di suo marito.

Puntata di Martedì 19 gennaio 2021

Inigo scompare improvvisamente dopo le accuse di Tomas, ma viene ritrovato il giorno seguente in un fosso e in fin di vita: è stato brutalmente aggredito.

Puntata di Mercoledì 20 gennaio 2021

La famiglia Mirañar è partita alla volta di Siviglia, lasciando l'emporio nella mani di Onesimo, il quale comincia a trattenere ogni cliente più del dovuto perché si sente molto solo. Nel mentre, le tensioni tra Donna Francisca ed Emilia continuano ad aumentare.

Puntata di Giovedì 21 gennaio 2021

Onesimo, oltre ad assillare i clienti dell'emporio, partorisce una nuova strampalata idea: scrivere le sue memorie. Inigo, intanto, viene dimesso dall'ospedale e Matias pretende che l'uomo risponda alle sue domande sull'aggressione!

Puntata di Venerdì 22 gennaio 2021

Pablo pensa di aver trovato un indizio sulla scomparsa della madre che lo conduce a Bilbao, ma non rivelerà a nessuno della sua partenza. Mentre don Ignacio è preoccupato per l'assenza del giovane, si teme anche per la vita di Alicia, che potrebbe essere rimasta coinvolta in un attentato...

Puntata di Domenica 24 gennaio 2021

Durante il comizio di Julio Barreiros, a La Puebla, gli Arcangeli fanno esplodere una bomba. Nell'attentato rimangono coinvolti diversi abitanti di Puente Viejo.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 17.00.