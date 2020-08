Il Segreto Anticipazioni dal 17 al 21 agosto 2020: Francisca cade in una Trappola!

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle puntate della Prima Stagione della Soap Il Segreto in onda nella settimana dal 17 al 21 agosto 2020. Scopriamo cosa succede...

Trame de Il Segreto per la settimana dal 17 al 21 agosto 2020

Puntata di Lunedì 17 agosto 2020

Hipólito intende lasciare il suo lavoro da becchino perché le visioni dei cadaveri lo perseguitano. Pedro e Dolores lo appoggiano, ma poi il ragazzo ci ripensa quando riceve un’allettante proposta dal suo datore di lavoro. Felisa porta avanti il suo piano per uccidere Pepa, ma alla fine sarà Angustias a pagarne le spese. Alfonso e Ramiro seminano il panico in paese alimentando le storie sul “succhiasangue”, ma lo stanno facendo solo per tenere le persone alla larga dal luogo in cui è nascosto Juan.. Francisca è contenta della decisione di Soledad di sposare il marchese non immagina che l'uomo in realtà mediti vendetta contro di lei.

Puntata di Martedì 18 agosto 2020

Angustias e Felisa cercano di far ricadere su Pepa la colpa dell’incidente nella cappella. Tra poco inizierà la fiera agricola e Raimundo è in competizione con Donna Francisca per il miglior raccolto dell’anno. Mariana nel frattempo, incontra Juan il quale le chiede notizie su Soledad.

Puntata di Mercoledì 19 agosto 2020

Episodio di Giovedì 20 agosto 2020

Angustias affronta un lungo e difficile parto, un travaglio faticoso, e purtroppo il bimbo riporta gravi problematiche. Donna Francisca prepara i documenti per il matrimonio tra il marchese e Soledad e chiede al sindaco di convalidarli e di firmarli come testimone. Raccomanda inoltre il sindaco di non dire niente a nessuno, ma Pedro spiffera tutto a sua moglie e suo figlio Hipólito.

Episodio di Venerdì 21 agosto 2020

Dopo un parto travagliato, il bimbo di Angustias è nato. Il neonato presenta però seri problemi circolatori e respiratori. Il dottor Guerra chiarisce a Tristan che il piccolo non è completamente fuori pericolo. Nel frattempo Soledad e il marchese firmano un accordo matrimoniale, con conseguente cessione al nobile di metà dell’eredità spettante alla ragazza. Mariana vorrebbe tanto raccontare la verità a Soledad sul conto di Juan e chiede consiglio ai fratelli. Francisca riesce a convincere Sebastian a partecipare al ricevimento di inaugurazione della fabbrica conserviera, 'casualmente' organizzato lo stesso giorno della festa che Raimundo ha indetto per celebrare la sua vittoria alla fiera. Le certezze di Pepa vacillano: Tristan è preso dal figlio appena nato, e rimanda le promesse fatte. Ma i due innamorati ritrovano presto l’armonia. Il dottor Guerra però li scopre proprio quando si stanno riappacificando…

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.