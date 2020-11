Il Segreto Anticipazioni dal 16 al 22 novembre 2020: Rosa ha le allucinazioni!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Il Segreto per le Puntate in onda dal 16 al 22 novembre 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 16.20.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 16 al 22 novembre 2020

Puntata di Lunedì 16 novembre 2020

Donna Francisca e la marchesa, donna Isabel, una volta eliminata la minaccia rappresentata da donna Eulalia, tornano a Puente Viejo.

Puntata di Martedì 17 novembre 2020

Mauricio si vede costretto a ricattare il Capitano Huertas per costringerlo a collaborare con lui per trovare "il guercio", l'uomo che lavorava per donna Eulalia.

Puntata di Mercoledì 18 novembre 2020

Rosa, dopo aver assistito ad una telefonata tra don Ignacio e Marta, perde il lume della ragione e le sue allucinazioni diventano sempre più frequenti.

Puntata di Giovedì 19 novembre 2020

Encarnacion e Carolina corrono in soccorso di Rosa, caduta dalle scale della Villa con indosso l’abito da sposa. La ragazza perde i sensi, ma per fortuna si riprende presto, il suo stato mentale, però, resta preoccupante.

Puntata di Venerdì 20 novembre 2020

Donna Francisca, come Matías, è perseguitata dal pensiero di Raimundo, ma c’è una piccola speranza che sia ancora vivo. Il Capitano Huertas, infatti, ha trovato il capanno dove l’Ulloa era tenuto prigioniero e delle tracce della sua fuga. Raimundo potrebbe essere ancora vivo anche se inseguito dai suoi carcerieri.

Puntata di Domenica 22 novembre 2020

Donna Francisca, come Matias, è tormentata dall'incertezza sul destino di Raimundo, ma c'è una flebile speranza che sia ancora vivo.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.