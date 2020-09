Il Segreto Anticipazioni dal 14 al 18 settembre 2020: Francisca tende una trappola ad Antonita!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Segreto per le Puntate Inedite della soap in onda dal 14 a 18 settembre 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi in onda la terza settimana di settembre dal lunedì al venerdì alle 16.10.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 14 all'18 settembre 2020

Puntata di Lunedì 14 settembre 2020

Mauricio vuole creare un Consiglio Comunale rappresentato da varie personalità, di ogni ceto sociale, che abitano a Puente Viejo. Don Ignacio rifiuta l’offerta di farne parte, mentre Marta, nel tentativo di evitare Adolfo, si offre subito volontaria. Il Capitano Huertas mette in guardia Pablo e lo prepara alla partenza. Adolfo intanto parla a sua madre della proposta lavorativa ricevuta da don Ignacio e la donna gli consiglia di accettare. Isabel ha deciso di trascorrere le festività natalizie insieme al suo misterioso contatto telefonico, ma Antonita è in pena perché rimarrà sola con Francisca. Adolfo ufficializza il fidanzamento con Rosa regalandole un anello.

Puntata di Martedì 15 settembre 2020

Mauricio offre a Matias di diventare Consigliere Comunale. Onesimo vince la lotteria giocando i numeri di Dolores e divide in parti uguali con lei, Tiburcio e Hipolito. Pablo si ribella agli ordini di don Ignacio e decide di non lasciare più Puente Viejo. Francisca legge l'annuncio della morte di Eulalia sul giornale, in realtà si tratta di un espediente per farla uscire allo scoperto. Isabel parte e affida Francisca ad Antonita, la quale deve mantenere segreta la partenza della sua padrona. La domestica però, finisce per tradirsi.

Puntata di Mercoledì 16 settembre 2020

Ignacio convince Pablo che l’unico modo per salvarsi è partire per l’America. Adolfo si mette in mostra per la sua preparazione tecnica, ma Urrutia continua a diffidare di lui. Don Ignacio invita Adolfo e Tomas a casa sua la sera della vigilia, ma Tomas declina l'invito. La piccola Belen passerà le festività natalizie con il padre Hipolito e la famiglia. Matias informa Alicia di aver ottenuto la carica di Consigliere Comunale. Carolina ascolta una conversazione che la riguarda tra Urrutia e Encarnacion.

Puntata di Giovedì 17 settembre 2020

Urrutia aiutato da Encarnacion riesce a gestire le domande di Carolina senza tradire ulteriormente il segreto che incautamente stava per svelare. Marta, dopo aver accompagnato Mauricio a fare visitare ai bisognosi di Puente Viejo, decide di impegnarsi per aiutare i più poveri. Adolfo informa Rosa di dover disertare il banchetto della vigilia, trascorrerà infatti la festività a La Habana con Tomas e Inigo. Matias chiede perdono a Marcela.

Puntata di Venerdì 18 settembre 2020

Adolfo chiarisce la sua posizione a Damian ma la situazione tra loro non migliora. Anche Alicia ha un confronto con Matias e capisce che deve allontanarsi da lui. Per il Natale, miniera e fabbrica restano aperte. Marta accetta l'incarico di Mauricio come Consigliere Comunale, con la speranza così di poter aiutare i più poveri di Puente Viejo. Francisca, tende una trappola ad Antonita, per poter fuggire dal padiglione de La Habana in cui è segregata.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.