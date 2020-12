Il Segreto Anticipazioni dal 14 al 18 dicembre 2020: Emilia torna in città, Francisca è sconvolta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Il Segreto in onda dal 14 al 18 dicembre 2020. Ecco le Anticipazioni delle puntate per questa settimana.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 14 al 18 dicembre 2020

Puntata di Lunedì 14 dicembre 2020

In casa Solozábal la famiglia è in fermento per il matrimonio di Rosa, alla Habana però, il lieto evento non viene vissuto con lo stesso entusiasmo. Tiburcio e Hipolito, continuano a seguire Estefania pronti ad incastrarla e quando vedono la donna consegnare una busta piena di banconote la fotografano. Alicia è combattuta, vorrebbe dedicarsi completamente alla carriera politica, ma teme si tratti di una scelta egoista nei confronti del padre, ancora rinchiuso in carcere dopo che si è rifiutata di collaborare.

Puntata di Martedì 15 dicembre 2020

In casa Solozabal e a La Habana, le due famiglie sono impegnate nei preparativi dell'imminente matrimonio, ma mentre alla Villa la felicità per le nozze è evidente, a casa De Los Visos la tensione si taglia con il coltello. Isabel è furiosa con il figlio Adolfo, non vuole infatti che sposi l'instabile Rosa, ma lui ha deciso di prendersi le sue responsabilità e andare fino in fondo.

Puntata di Mercoledì 16 dicembre 2020

Di fronte a tutti i loro cari e mettendo da parte i brutti ricordi, Rosa e Adolfo suggellano il loro amore con un bacio che li terrà insieme per sempre. Rosa è euforica per aver raggiunto il suo obiettivo e aver "battuto" la sorella Marta. Francisca affronta un altro giorno da sola accanto a Raimundo. Nonostante l'Ulloa non parli, Francisca sa che tutto quello che sta facendo è apprezzato dal marito. Improvvisamente, qualcuno bussa alla porta di casa: si tratta di Emilia, che lascia Francisca a bocca aperta!

Puntata di Giovedì 17 dicembre 2020

Grazie al buon umore di donna Begoña a casa Solozabal si respirà un clima allegro e sereno, Manuela però, continua a mostrare una certa diffidenza, convinta che la signora non sia guarita del tutto. In occasione di una manifestazione repubblicana, Mauricio va fuori di testa e colpisce uno dei dimostranti, ma l'uomo lo schiva, si tratta si tratta del candidato repubblicano al seggio de La Puebla, accompagnato da Alicia.

Puntata di Venerdì 18 dicembre 2020

Ramon è in ansia per la relazione con Marta, la ragazza è sempre più distante, e il marito immagina già quale sia la motivazione. Nonostante la situazione, Ramon offre il suo aiuto a Pablo che tenta di contattare Maria Jesus a Bilbao, il giovane vuole convincerla a ritirare le accuse contro Urrutia. Huertas consegna a Encarnacion una lettera del marito, mentre don Filiberto riceve un messaggio dalla setta segreta.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.