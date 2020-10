Il Segreto Anticipazioni dal 12 al 16 ottobre 2020: Puente Viejo sotto attacco!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame delle Puntate Inedite della Soap Il Segreto in onda nella settimana dal 12 al 16 ottobre 2020. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la prima settimana di ottobre.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Il Segreto per le Puntate in onda dal 12 al 16 ottobre 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 16.20.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 12 al 16 ottobre 2020

Puntata di Lunedì 12 ottobre 2020

Il Clima alla Fabbrica Solozabal si fa teso a causa del grosso carico lavorativo e degli orari sempre più stancanti. E Urrutia finisce per trovarsi contro tutti i dipendenti. Nel frattempo alla Villa, Manuela indaga in segreto sui motivi dello storico odio tra don Ignacio e la marchesa. Marta, finalmente riconciliatasi con Rosa, inizia a prendere sempre maggiore consapevolezza di quello che prova per Adolfo.

Puntata di Martedì 13 ottobre 2020

Pablo e Carolina continuano ad inseguire invano il loro amore impossibile. Intanto a casa di Adolfo è arrivato un suo amico, il gaudente Juan Montalvo. Tomas si confida con Alicia raccontandogli del suo amore per Marcela. Il possibile arrivo dei rivoltosi a Puente Viejo spaventa don Filiberto, solo la presenza della guardia civile riesce a garantirgli un po' di sollievo.

Puntata di Mercoledì 14 ottobre 2020

Puente Viejo è in allerta per l'arrivo dei manifestanti in paese e naturalmente i paesani e soprattutto don Filiberto, temono questa eventualità. Fortunatamente la Guardia Civile riesce a sventare l'attacco. Intanto Adolfo presenta all'amico Juan la fidanzata Rosa e la cognata Marta. Lui punta subito quest'ultima.

Puntata di Giovedì 15 ottobre 2020

Manuela, dopo essere svenuta improvvisamente, sembra riprendersi ma don Ignacio continua a pregarla di riposare, a causa di una sua vecchia malattia. Matias, Damian e Alicia riprendono l’attività per il sindacato, e il Castaneda e la Urrutia finiscono per riavvicinarsi. Mauricio affida una pericolosa missione a Marta: deve far arrivare delle importanti informazioni sulla sicurezza di Puente Viejo al Tenente Grijalbo. La ragazza accetta a costo di mettere a rischio la propria incolumità.

Puntata di Venerdì 16 ottobre 2020

La Marchesa e il figlio Tomas discutono per via di Alicia, che lei vorrebbe allontanare dall’ufficio della miniera. Matias e Alicia restano soli e la ragazza approfitta per cercare di convincere Matias di un possibile tradimento di Marcela durante gli anni che ha trascorso in prigione.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.