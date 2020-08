Il Segreto Anticipazioni dal 10 al 14 agosto 2020: Soledad ha assassinato suo padre!

Anticipazioni TV

Ecco le Anticipazioni de Il Segreto per le Puntate in Replica della Prima Stagione in onda dal 10 al 14 agosto 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la l’ultima settimana di luglio dal lunedì al venerdì alle 15.40.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 10 al 14 agosto 2020

Puntata di Lunedì 10 agosto 2020

Pepa e Tristan cedono finalmente alla passione e passano insieme una notte d’amore, ma il mattino seguente la Balmes se ne pente e dice al Castro che non dovrà mai più succedere. Nel frattempo Soledad si riprende grazie ad Alberto e Tistán giura che riporterà i Castañeda a casa, vedicando il torto subito ai danni del povero Juan. Faccia a faccia con Donna Francisca, il Castro la minaccia che lascerà la tenuta insieme ad Angustias, Martin e Soledad qualora non dovesse permettere il ritorno dei Castañeda alla tenuta. Francisca accetta la tregua, ma di lì a poco arriva una tragica notizia a sconvolgere la Casona: Juan è morto. Francisca sembra volerne sapere di più su Sebastián. Quando poi scopre da Tristán che sta per mettersi in affari con lui, spinge il giovane a invitarlo per cena alla Villa. Nel frattempo, i Castañeda sono di nuovo alla tenuta e non passa troppo prima che Rosario abbia un aspro diverbio con la Dark Lady.

Puntata di Martedì 11 agosto 2020

Dopo un duro confronto con Tristán, Soledad confessa che è stata lei ad uccidere il padre Salvador. Il giovane Castro, turbato, non capisce inizialmente le motivazioni della sorella, ma scoperta tutta la storia si ravvede e le offre il suo sostegno. Nel frattempo Don Anselmo vuole andare a confessare il segreto di Pepa a Donna Francisca, ma la Balmes riesce ad intercettare Arsenio, che la sconvolgerà con una rivelazione sul parroco: molti uomini hanno perso la vita per colpa sua. Al fine di poter continuare a praticare la professione di levatrice, Pepa si trova costretta a dover imparare a leggere e scrivere. Intanto Mercedes, segreta alleata di Donna Francisca, tenta di confortare Soledad. Felisia - che ha da poco lasciato il manicomio - va a trovare Angustias, chiedendole di ospitarla.

Puntata di Mercoledì 12 agosto 2020

Emilia è quasi al limite. Il lavoro è infatti sempre più estenuante, la vicinanza di Donna Francisca a Sebastian la mette in apprensione mentre Hipólito non smette di darle il tormento. Per non parlare delle sue pene d’amore per Alberto, che sembra non considerarla. Raimundo scopre della cena a casa Montenegro e che Sebastian ha deciso di entrare in affari con la sua nemica. L'Ulloa è tremendamente deluso dal comportamento del figlio che però sembra irremovibile: il ragazzo non vuole rinunciare all’aiuto di Francisca. Hipolito fotografa Pepa e Tristan che si baciano nella tenuta dei Montenegro, ma non sa di preciso cosa ha immortalato. Sebastian è deciso a firmare i documenti per associarsi con Donna Francisca nella conserviera degli Ulloa nonostante i tentativi di Emilia di dissuaderlo. Il marchese Albi, incoraggiato da Mercedes, chiede la mano di Soledad che però continua a respingerlo, chiusa nel suo dolore per la perdita di Juan. Puente Viejo è in allarme a causa di un fatto inquietante: l’avvistamento di uno spaventoso mostro succhiasangue. Fantasia o realtà?

Episodio di Giovedì 13 agosto 2020

Mentre il sindaco Pedro incita i cittadini ad armarsi per andare a caccia della terribile creatura che sta terrorizzando tutti, “il succhiasangue”, Sebastián fa visita a Donna Francisca per alcune delucidazioni riguardo il loro progetto. Le parole della Dark Lady sembrano però persuaderlo e così Sebastián accetta di firmare il contratto, diventando suo socio in affari. Nel frattempo Angustias ha scoperto che Tristán la tradisce con Pepa e, accecata da una folle rabbia, ordina a Felisia di uccidere la Balmes. La donna è pronta ad eseguire i suoi ordini, ma fortunatamente - proprio mentre sta per aggredire Pepa - sopraggiunge Alberto. Dopo aver saputo del tentativo fallito, Angustias va su tutte le furie, ma la sua fedele ex compagna di manicomio la rabbonisce rivelandole che ha già un nuovo piano per sbarazzarsi di Pepa. Intanto Sebastián e Tristán controllano insieme il progetto per il conservificio, ma fanno un’amara scoperta: per realizzare il progetto è necessario che le tubature dell’acqua passino dalle terre di Raimundo. Francisca, per convincere il testardo nemico, decide di inviargli tramite Sebastián la borsa contenente il denaro che gli era stato sottratto, ma questo fa infuriare ancora di più l'Ulloa. Felisia invece mette in atto il suo diabolico piano e racconta alla Montenegro della tresca amorosa di Tristán e Pepa.

Episodio di Venerdì 14 agosto 2020

Soledad decide di accettare la proposta di matrimonio del Marchese presentatole da Mercedes, ma solo alle sue condizioni... Nel frattempo Donna Francisca ha scoperto da Felisia della tresca amorosa tra Tristán e Pepa, ignara che la levatrice abbia già deciso di interrompere la loro relazione. Dopo uno scontro iniziale, Raimundo accetta di aiutare Sebastián con il conservificio, mentre Felisia continua a progettare l'assassinio di Pepa, ma sarà Angustias ad avere la peggio. Intanto Alfonso e Ramiro seminano il panico in paese alimentando le storie sul “succhiasangue”, ma lo stanno facendo solo per tenere le persone alla larga dal luogo in cui è nascosto Juan. Nel frattempo Francisca si mostra entusiasta per la decisione di Soledad, ignara che il Marchese stia bramando una terribile vendetta proprio nei suoi confronti.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.