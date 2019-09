Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per la seconda settimana di settembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni settimanali delle puntate della soap Il Segreto in onda da lunedì 9 a venerdì 13 agosto 2019 su Canale 5 alle 15.40.

Quattro malviventi entrano nel dispensario e minacciano il dottor Fernandez. Alvaro li conosce e tratta con loro. Nel frattempo Maria teme che in futuro Francisca e Fernando possano provare di nuovo a manipolare la sua vita e quella dei suoi figli, per questo decide di tornare a Cuba. Con il Sanchez organizzano tutto di nascosto.

Antolina è riuscita a smascherare Alvaro: ha scoperto che l'uomo è un cacciatore di dote intenzionato a sedurre Elsa per rubarle tutto il denaro. Certa di averlo ormai in pugno inizia a ricattarlo, ma a Isaac racconta invece di aver cambiato opinione su di lui. Proprio quando Saul, d’accordo con Prudencio, è pronto a parlare con Julieta per scoprire cosa le è realmente accaduto, Pedro, figlio di Eustaquio, si presenta a Puente Viejo. l'Ortega e il Molero hanno un duro confronto e Severo è cotretto a dividerli.

Antolina pretende che Alvaro sposi Elsa e la costringa ad abbandonare Puente Viejo. Decisa ad ottenere ciò che vuole, da dei suggerimenti al dottore affinché faccia breccia nel cuore della Laguna. Maria e Roberto mentono a Francisca dicendole di voler restare in Spagna; la Dark Lady si sente rassicurata, ma Fernando l’accusa di avere cambiato troppo velocemente idea sul cubano.

Sempre più in ansia per l’avvicinamento tra Elsa e Alvaro, Isaac si ferisce durante le ore di lavoro e Matias è costretto a portarlo in clinica, qui, troverà Elsa pronta a medicarlo. Saul vuole uccidere Pedro Molero, ma Consuelo lo ferma. Alvaro segue alla lettera i consigli di Antolina per conquistare Elsa. Maria e Roberto raccontano a Francisca di voler acquistare casa vicino Puente Viejo. Il piano per ingannare Francisca sembra dunque funzionare...

Per impedire che Saul compia un terribile crimine, Severo e Carmelo raccontano a Pedro Molero che Eustaquio e Lamberto sono scappati in Portogallo. Nel frattempo Consuelo è in pena per Julieta, sempre più depressa. Mentre Francisca comincia ad accettare Roberto, Fernando inizia a sentirsi un peso.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.40.