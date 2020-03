Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 9 a venerdì 13 marzo 2020

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap spagnola per la seconda settimana del mese di marzo.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda da lunedì 9 a venerdì 13 marzo 2020 alle ore 16.40 su Canale 5.

Garcia-Morales convoca i militari per ritrovare il corpo di Fernando e accertarsi della morte del crudele Mesia per mano di Maria. Una misteriosa epidemia intanto sta uccidendo tutti gli animali di Puente Viejo.

Lola, anche se presa dai preparativi per le nozze con Prudencio, non si fa sfuggire uno strano atteggiamento di Marcela ed è preoccupatissima. Carmelo riprende servizio come sindaco e scopre la causa dell'epidemia.

Individuato cosa ha innescato la moria degli animali, Carmelo chiede a Meliton di cercare Garcia-Morales affinché si faccia carico delle sue responsabilità, ma il politico sembra irrintracciabile.

Lo stato di emergenza continua a preoccupare Puente Viejo, oltre al bestiame e alle coltivazioni, diversi abitanti cominciano ad ammalarsi. Per sostituire la cugina MariCarmen, infortunata, Gracia decide di esibirsi con la compagnia di flamenco al matrimonio di Prudencio e Lola.

Meliton intanto seguendo le indicazioni di Raimundo recupera dei vecchi documenti del defunto Conrado, l’ex fidanzato di Aurora, per individuare nuove sorgenti di acqua non contaminata.

Garcia Morales sembra sconvolto quando, al ritorno a Puente Viejo, Carmelo e Severo lo accusano dell’avvelenamento delle acque. Dopo averlo incalzato, i sospetti di Raimundo nei confronti del sottosegretario iniziano a cadere.

Severo, Carmelo, Meliton e Mauricio si metteranno alla ricerca di sorgenti pure seguendo le indicazioni di Conrado. Appena raggiungono uno dei punti individuati, i quattro uomini vengono però sorpresi da colpi di fucile.

E' il giorno delle nozze di Prudencio e Lola, Don Anselmo e Don Berengario celebrano l'unione. Durante i festeggiamenti, Meliton decide di recarsi da solo nel bosco per cercare una sorgente d’acqua non contaminata, ma si trova faccia a faccia con un uomo armato di fucile che non esita a sparargli contro e ad ucciderlo. Marina intanto vuole lasciare Puente Viejo.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.