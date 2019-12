Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 9 a sabato 14 dicembre 2019

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per la seconda settimana di dicembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda da lunedì 9 a sabato 14 dicembre 2019 alle ore 16.10 su Canale 5.

Carmelo ha tentato di uccidere Francisca. Sarà riuscito a vendicarsi? Intanto il paese è in preda al terrore: Maria ha paura per i suoi bambini e vuole mandarli in un collegio. Lola è distante e schiva nei confronti di Prudencio. Lui purtroppo non capisce il suo atteggiamento e lei è obbligata a inventare mille scuse.

Antolina, gelosa per la festa in onore di Elsa, approfitta di un attimo di distrazione di Marcela per rivelare alla ragazza che Adela è morta, per farla star male. Appena scopre quanto accaduto, Isaac va su tutte le furie.

Delusa da Dolores che non ha tenuto fede alla promessa di matrimonio, la Baronessa decide di lasciare Puente Viejo. Maria, seppure rammaricata, manda Esperanza e Beltran in collegio per tenerli al sicuro. Stanco della situazione, Raimundo vuole mettere pace tra Francisca, Carmelo e Severo e per questo chiede aiuto ad Irene.

Dopo essersi confrontati nel tentativo di capire chi possa avere avuto interesse ad animare la guerra tra la Montenegro, il Santacruz e il Leal, Irene e Raimundo iniziano a sospettare di Fernando.

Il Mesia è l'unico ad aver ottenuto dei benifici da questa situazione visto che è riuscito a portare Maria con sé nella tenuta de La Habana. Anche il suo atteggiamento fa sorgere dei dubbi, Fernando sembra nascondere davvero qualcosa e comincia ad isolare sempre di più la povera Maria.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.10.