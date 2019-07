Il Segreto Anticipazioni: da lunedì 8 a venerdì 13 luglio 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per la seconda settimana di luglio.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni settimanali delle puntate della soap Il Segreto in onda da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019 su Canale 5 alle 16.40.

Hipolito e Onesimo sono contenti perché la “pozione” per recuperare la memoria funziona. Grazie all'intervento della guardia civile, Julieta e Saul riescono a salvarsi dai colpi fatti esplodere da Lamberto Molero e i suoi complici. Alvaro prega Elsa di continuare a lavorare con lui nonostante la guarigione di molti malati.

Informata da Raimundo della condizione imposta da Fernando per restare, Maria acconsentirà a fare la proposta al Mesia. Lamberto viene arrestato ma Prudencio è rimasto ferito nello scontro a fuoco per proteggere Julieta. Il ragazzo rischia la morte. Antolina provoca Isaac, dicendogli che Elsa è rimasta a lavorare all'ospedale perché ha una relazione segreta con Alvaro. Isaac, geloso, si infuria con Antolina e le dice che le sue insinuazioni sulla Laguna - secondo l'ex ancella interessata ai soldi del medico - sono sbagliate, altrimenti non avrebbe accettato di sposare lui mesi prima.

Saul è riconoscente a Prudencio, ma Julieta non riesce a dimenticare tutto il male che le ha fatto in passato. Marcela e Camelia sono guarite dalla varicella. Elsa ha un mancamento a causa della stanchezza e Alvaro la soccorre: i due sono sempre più vicini. Eustaquio si presenta in municipio e dice a Severo e Carmelo che Lamberto verrà rilasciato.

Dolores, alla Villa, vede Francisca viva e sviene. Saul, intanto, decide di salvare il fratello donandogli il sangue. Tutto va per il verso giusto e lui e Julieta possono tornare ad organizzare le nozze. Purtroppo la serenità degli sposi verrà subito cancellata dalla notizia che Lamberto Molero è stato rilasciato.

Elsa decide di lasciare Puente Viejo, intanto Isaac fa una scenata di gelosia ad Alvaro accusandolo di aver approfittato del buoncuore di Elsa. Alvaro, sconvolto, chiede spiegazioni alla Laguna. Eustaquio è riuscito a far liberare il figlio corrompendo le guardie. Fernando trascorre del tempo con Esperanza e Beltran, Francisca è preoccupata per la sintonia ritrovata tra il Mesia e la figlioccia. Alvaro viene aggredito in piena notte da un gruppo di uomini.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.